Lidl znów wyprzedaje elektronikę. Ceny już od 19,99 zł

W przyszłym tygodniu w sklepach Lidl pojawi się kilka ciekawych gadżetów elektronicznych. Wśród nich między innymi powerbank i słuchawki.

Niemal co tydzień w ofercie Lidla pojawia się elektronika w niskich cenach. Jeszcze w tym tygodniu w ofercie pojawi się oczyszczacz powietrza, a wcześniej mogliśmy kupić taniego robota sprzątającego. Tym razem sklep postawił na nieco mniejsze gadżety.

Lidl — elektronika w nowej gazetce

W najnowszej gazetce Lidla pojawiło się kilka sprzętów, które mogą zainteresować miłośników elektroniki. Co ważne, wszystkie będą dostępne w sklepach w całej Polsce zaledwie przez kilka dni, więc jeśli coś Was zainteresuje, to warto się pospieszyć.

Ciekawie prezentują się między innymi douszne słuchawki bezprzewodowe marki SilverCrest. To typowe TWS-y, sprzedawane w zestawie z etui do ładowania i kablem USB-C. W ofercie pojawią się dwie wersje kolorystyczne — czarna oraz niebieska. Cena to 139 zł.

Kolejne urządzenia to między innymi kable USB w cenie 19,99 zł. Do wyboru są zarówno przewodu USB-A, jak i USB-C. Interesująco wygląda też powerbank o pojemności 10000 mAh z funkcją ładowania bezprzewodowego. Jego cena to 99 zł. Do wyboru będą dwie wersje kolorystyczne. Poza tym warto wspomnieć też o głośniku Bluetooth marki SilverCrest z funkcją True Wireless Stereo. Zakup jednego wiąże się z wydatkiem 59,90 zł.

Z kolei osoby pracujące zdalnie mogą zainteresować się niszczarką do dokumentów o mocy 300 W. Model marki United Office ma automatyczną funkcję start/stop z cofaniem papieru przy zacięciu, tnie w sposób krzyżowy i może zniszczyć do 50 arkuszy papieru na minutę. Niszczarka dostępna będzie w cenie 199 zł.

Wszystkie powyższe urządzenia dostępne będą w sklepach sieci Lidl od czwartku 24 marca do soboty 26 marca. W wybranych placówkach promocja jest przedłużona do niedzieli 27 marca.

Źródło zdjęć: Shutterstock (Philip Lange)