Lidl zdmuchnął konkurencję. Dosłownie. Oto idealna okazja na lato

Przed kolejną falą upałów Lidl rusza z nowymi promocjami. Od czwartku, 6 czerwca, w sklepach sieci pojawią się wentylatory marki SilverCrest, które pomogą przetrwać gorące dni w komfortowych warunkach. Ale to nie koniec propozycji Lidla.

Lato przyszło tego roku już wiosną, a rosnące temperatury za oknem stają się coraz trudniejsze do zniesienia. Z myślą o nadchodzących falach upałów, Lidl ogłasza promocję na urządzenia, które przyniosą ulgę w gorące dni.

Wentylatory SilverCrest za grosze

Pierwsza propozycja sieci Lidl to wentylator kolumnowy SilverCrest 50 W z pilotem. Taki zestaw można mieć już za 129 zł. Urządzenie będzie dostępne w dwóch kolorach, a jego tryb pracy każdy dostosuje do swoich indywidualnych potrzeb – do wyboru są normalny, naturalny czy sen. Urządzenie ma atrakcyjną dla oka formę i jak przekonuje Lidl – może stać się designerskim elementem w naszym domu.

To do domu, a co w podróży? Lidl ma także promocję także i na takie sytuacje. Klienci sklepu będą mogli zabrać na wyjazd miniwentylator SilverCrest na baterie, dostępny w bardzo przystępnej cenie, czyli za 24,99 zł.

Na tym jednak nie koniec. Lidl wprowadza także do sprzedaży wentylatory bezłopatkowe. Urządzenia zwracają uwagę oryginalnym wyglądem, a jednocześnie, jak przekonuje Lidl, są efektywne oraz energooszczędne, a także ciche i bezproblemowe w czyszczeniu.

Wentylatory bezłopatkowe w promocji

Od czwartku, 6 czerwca, w sklepach sieci, klienci będą mogli kupić bezłopatkowy wentylator 5 W 13 × 13 × 30,5 cm (79,99 zł) w stylowej obudowie i z nastrojowym oświetleniem LED.

Natomiast użytkownicy aplikacji Lidl Plus, do soboty, 8 czerwca, kupią wentylatory 50 zł taniej – bezłopatkowy wentylator 24 W 20,5 × 20,5 × 50 cm (179 zł) z wyświetlaczem LED, gdzie mogą regulować poziomy prędkości oraz bezłopatkowy wentylator 35 W 24,9 × 24,9 × 97 cm z pilotem (349 zł) i 4 trybami pracy: normalnym, naturalnym, snu oraz trybem power.

Więcej podobnych produktów na upalne dni Lidl oferuje w swoim sklepie online. Do wyboru są wentylatory kolumnowe, stołowe czy wygodne wentylatory akumulatorowe.

