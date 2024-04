Lidl kusi, by sięgnąć do portfela. Masz czas do 28 kwietnia

Lidl ogłasza wiosnę. W ofercie znajdziesz robota, dzięki któremu twój trawnik zawsze będzie wyglądał doskonale.

Zgodnie z zapowiedziami 22 kwietnia Lidl wprowadził do swoich sklepów narzędzia ogrodowe oraz sprzęty, które ułatwią wykonywanie prac ogrodowych i zapewnią komfortowy wypoczynek, gdy wszystko będzie już gotowe. Czytelników z pewnością zainteresuje fakt, że w ofercie jest robot koszący lubianej w Polsce marki Parkside.

Robot koszący Parkside w Lidlu

Żeby trawa kosiła się sama – to marzenie wielu miłośników pięknych trawników, którzy niekoniecznie lubią dreptać z kosiarką. W Lidlu dostępny jest inteligentny robot koszący, którym można sterować z pomocą aplikacji mobilnej. Od poniedziałku 22 kwietnia do niedzieli 28 kwietnia można go kupić aż o 400 złotych taniej! Cena została obniżona do 1599 złotych.

Robot został wyposażony w mocny tylny napęd, co pozwala mu na koszenie obszarów o nachyleniu 25°, czujnik przeszkód, 2 indywidualne programy czasu pracy na każdy dzień tygodnia i czujnik deszczu. Trawą zajmie się system 3 noży, obracany przez innowacyjny silnik bezszczotkowy. Konstrukcję zwieńcza wyświetlacz LCD. Poza tym unikniesz grabienia, ponieważ robot ma funkcję mulczowania – rozdrabnia i rozsypuje skoszoną trawę, dzięki czemu uzyskasz naturalny nawóz.

W czasie koszenia domownicy mogą odpoczywać. Przyda się tu lodówka przenośna o pojemności 29 l, zasilana z gniazdka 230 V lub z gniazda zapalniczki w aucie (12 V). Możesz ją mieć o 50 zł taniej – za 199 zł. Na pewno sprawdzi się też podczas majówkowego grilla.

Na tę okazję Lidl proponuje również fotel ogrodowy z podnóżkiem lub bez (ceny to 149, 199 i 269 zł), aluminiowy zestaw balkonowy za 329,40 zł oraz markizę boczną 160 × 300 cm za 239,40 zł.

Oczywiście robot koszący to dopiero początek wiosennej oferty. Od 22 kwietnia można kupić w Lidlu także elektryczną podkaszarkę Parkside za jedyne 89 zł, kosiarkę spalinową 3000 W za 899 zł lub kosiarkę elektryczną z silnikiem 2000 W za 799 zł.

Taras albo działkę możesz udekorować dekoracjami świetlnymi LED, które również kupisz w Lidlu.

