Nie tylko Thermomix. Lidl podgryza też inne AGD

Lidl wzbogaca swoją ofertę produktów Smart. Tym razem do rodziny Lidl Smart Home dołączy czajnik elektryczny z łącznością Bluetooth i Wi-Fi.

Lidl rozbudowuje swoją ofertę produktów Smart Home. Już teraz w asortymencie online można nabyć inteligentny czajnik marki Silvercrest z łącznością Bluetooth 4.2 i częstotliwością WLAN 2,9 GHz. Urządzenie można wygodnie połączyć z aplikacją Lidl Home i sterować nim zdalnie.

Czajnik elektryczny w ofercie Lidla

Już teraz na stronie internetowej Lidla można zakupić inteligentny czajnik elektryczny za 299 złotych. Urządzenie zostało wyprodukowane z użyciem tworzywa sztucznego, szkła i stali nierdzewnej. Dodatkowo zostało zaopatrzone w silikonowe nóżki antypoślizgowe, nylonowy filtr i koszyk na herbatę ze stali nierdzewnej. Jednocześnie możemy zagotować w nim 1,7 l wody, przy czym zagotowanie jednego litra trwa 2 minuty i 38 sekund. Urządzenie charakteryzuje pobór mocy na poziomie 2520 - 3000 W.

Jedną z jego najbardziej kuszących funkcji jest zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Lidl Home. Z poziomu programu możemy sprawdzić aktualną temperaturę wody i precyzyjnie ją regulować w zakresie od 40 do 100ºC. Co więcej, możemy wybrać jeden z 16 fabrycznych programów m.in. zielona herbata, kawa, mleko dla niemowląt. Istnieje też funkcja podtrzymania ciepła do dwóch godzin.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Lidl