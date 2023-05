Lidl kusi majsterkowiczów. Mnóstwo narzędzi za grosze

Lidl przygotował nową ofertę tymczasową. Wśród wielu produktów znalazło się miejsce dla elektroniki, która przypadnie do gustu szczególnie majsterkowiczom.

Lidl udostępnił nową gazetkę, w której możemy zobaczyć, co ciekawego pojawi się w przyszłości w sklepach sieci. Okazuje się, że tym razem będzie można dokupić sporo przydatnej elektroniki, w tym przenośną lodówkę elektryczną i zestawy kamer, lamp, a nawet sprzęt do mechaniki precyzyjnej.

Lidl zasypie klientów elektroniką

Już 1 czerwca Lidl wprowadzi do sprzedaży sporo ciekawej elektroniki. Pierwszym, co rzuca się w oczy, jest przenośna lodówka elektryczna o pojemności 30 litrów, która świetnie się nada do zmotoryzowanych wycieczek. Urządzenie zaopatrzone jest w przewód z możliwością podłączenia go z gniazdem 230 V lub zapalniczką samochodową. Lodówka będzie dostępna w cenie 249 złotych.

Na półkach sklepowych Lidla pojawi się również sporo sprzętu dla majsterkowiczów. W tym kamera inspekcyjna z 6 diodami LED o 10 poziomach jasności, dużym kolorowym wyświetlaczem i elastyczną szyjką w cenie 249 złotych. Oprócz tego w asortymencie pojawi się również akumulatorowa lampa robocza COB LED w cenie 49,99 złotych.

Bardziej zaawansowani majsterkowicze będą mogli zaopatrzyć się w cyfrową stację lutowniczą z wyświetlaczem kontrolnym i zestawem akcesoriów. W sprzedaży pojawi się również zestaw do mechaniki precyzyjnej z lupą LED, oferujący nawet pięciokrotne powiększenie. Stacja lutownicza dostępna będzie w cenie 99 złotych, z kolei zestaw do mechaniki precyzyjnej za 39,99 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Lidl gazetka

Źródło tekstu: Lidl gazetka