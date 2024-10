Lidl odpalił kolejny hit. Dziś ten sprzęt można dorwać za 99 zł

Lidl zaskakuje promocjami już od samego poniedziałku. W dzisiejszej ofercie dnia znajdziemy odkurzacz ręczny za jedyne 99 złotych. Promocja obowiązuje do końca dnia.

Miłośnicy porządku będą zachwyceni. Tylko dziś, w sklepie internetowym Lidla, znajdziemy sprytny odkurzacz akumulatorowy w wyjątkowo dobrej cenie. Zamiast 149 zł, zapłacimy za niego jedynie 99 złotych. Dlatego, warto rozważyć jego zakup, jeśli akurat potrzebujemy tego typu sprzętu.

SILVERCREST® Akumulatorowy odkurzacz ręczny 20 V, SHSA 20-Li A1

Akumulator i ładowarkę trzeba dokupić osobno

Czas pracy: ok. 35 minut w trybie ECO, ok. 20 minut w trybie Turbo

Akumulator: zalecany: 20 V / 2 Ah (brak w zestawie)

Pojemność pojemnika na kurz: maks. 400 ml

Odkurzacz jest bez akumulatora w zestawie, ale z adapterem ładowania. Zbiera suchy i mokry brud. Ma naprawdę wiele zastosowań i z powodzeniem usuwa sierść zwierząt oraz innych zabrudzeń z tapicerki mebli. To także idealny kompan do czyszczenia wnętrza samochodu. Wbudowana lampka LED pomaga doświetlić obszar roboczy. Wygodne jest też to, że stację ładującą można zamontować także na ścianie i w jednym miejscu przechowywać odkurzacz oraz nasadki ssące. Opinie o odkurzaczu są pozytywne, jako główną wadę wymieniany jest jedynie fakt, że urządzenie dość szybko się nagrzewa.

Odkurzacz jest kompatybilny ze wszystkimi akumulatorami i ładowarkami z serii „PARKSIDE X 20 V TEAM”.

Zobacz: Ten kraj idzie na wojnę z "siłą algorytmu". Trzeba radykalniej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl