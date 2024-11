Olej Thermomix. Lidl zrobił na swój robot taką promocję, że wygląda jak błąd

Lidl przyszykował promocję na największego konkurenta Thermomixa, czyli robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart. Z okazji Black Friday kupisz go w dużo niższej cenie.

Wielkimi krokami zbliża się Black Friday, czyli coroczne święto wyprzedaży. Wiele sklepów już teraz świętuje i oferuje swoim klientom różnego rodzaju wyprzedaże. Nie inaczej będzie w przypadku Lidla, który już na kilka dni przed Czarnym Piątkiem zaoferuje swoje hitowe urządzenie, czyli Monsieur Cuisine Smart w rekordowo niskiej cenie.

Promocja na Monsieur Cuisine Smart

Lidl poinformował, że już 25 listopada rusza wyprzedaż robota kuchennego Monsieur Cuisine Smart. Urządzenie, potocznie nazywane Lidlomixem, uchodzi za największego i zarazem dużo tańszego konkurenta Thermomixa. Z okazji Black Friday będzie on do kupienia w jeszcze niższej cenie. Powiem więcej, będzie to najniższa cena w historii Lidla.

Promocja potrwa od 25 do 30 listopada lub do wyczerpania zapasów. W tym czasie Monsieur Cuisine Smart i to w limitowanej, czarnej wersji, będzie do kupienia za 1799 zł. To aż o 700 zł mniej niż wynosi standardowa cena w wysokości 2499 zł. Tak taniego Lidlomixa jeszcze nie było. Urządzenie oferuje między innymi:

Wysokiej jakości 8-calowy kolorowy wyświetlacz dotykowy

Wszechstronne programy, w tym: gotowania na parze, smażenia, przypiekania, wolnego gotowania, czy też sous-vide

Funkcje: mieszania, ubijania, zgniatania, ważenia, rozdrabniania, podgrzewania i fermentacji.

Przepisy z filmikami instruktażowymi

Sterowanie głosowe przy pomocy Asystenta Google

