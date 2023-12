Lidl pozamiatał. Drożejący Thermomix może się schować

Znów masz świetną okazję, by kupić lidlomix. Świetny robot kuchenny został doskonale przeceniony w sklepie online Lidla.

Mowa o inteligentnym robocie kuchennym Silvercrest Monsieur Cuisine Connect – znacznie tańszym konkurencie Thermomixa. To urządzenie z misą o pojemności 3 l, w którym można gotować (także ciągle mieszając), podsmażać, wyrabiać ciasto, blendować, gotować na parze i tak dalej. Robot został wyposażony w 7-calowy wyświetlacz i ma zintegrowaną wagę kuchenną.

Monsieur Cuisine Connect ma w pamięci ponad 500 przepisów z instrukcjami krok po kroku na dania, wypieki i czy sosy. Robot może połączyć się z domową siecią Wi-Fi, co dodatkowo rozszerza możliwości sterowania i przeglądania przepisów.

Normalna cena tego robota kuchennego to 1899 zł, ale teraz można go kupić za zaledwie 1399 zł. Przy czym trzeba się pospieszyć. Promocja trwa tylko do piątku 29 grudnia do końca dnia.

Jeśli ostrzysz sobie zęby na urządzenie tego typu, polecam od razu kupić je z nasadką do krojenia warzyw. Zapomnisz, co to znaczy trzeć na tarce, a placki ziemniaczane i surówki zrobisz w kilka minut. Ponadto możesz liczyć na zawsze równe plasterki warzyw w sałatkach.

Cały zestaw będzie kosztował 1568 zł. W porównaniu do normalnej ceny robota i nakładki daje to oszczędność wysokości 500 złotych. Robot będzie u Ciebie w ciągu 5 dni od zakupu, przy czym nic nie zapłacisz za przesyłkę.

Źródło zdjęć: Lidl

Źródło tekstu: własne, Lidl