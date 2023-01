Lidl szaleje. Odda klientom część pieniędzy

Planowałeś zakup popularnego Lidlomixa? Lepiej się wstrzymaj, bo Lidl przygotował ciekawą promocję, w ramach której otrzymasz kupon rabatowy.

Monsieur Cuisine Connect to popularny wśród Polaków konkurent Thermomixa., Robot kuchenny, znany także jako Lidlomix, wkrótce dostępny będzie w ciekawej promocji, w ramach której możesz zyskać 200 zł na przyszłe zakupy.

Kup Lidlomixa, zyskaj 200 zł na zakupy

Sieć sklepów Lidl przygotowała ciekawą promocję dla każdego, kto zdecyduje się na zakup robota kuchennego Monsieur Cuisine Connect. Okazja rusza 16 stycznia i potrwa do 5 lutego, więc będzie sporo czasu, aby z niej skorzystać. Jednak sklep uprzedza, że promocja może zakończyć się wcześniej, na wypadek wyczerpania zapasów.

O co chodzi? Każdy, kto zakupi wspominany robot w wyznaczonym terminie, otrzyma kupon rabatowy na 200 zł na kolejne zakupy w sklepie internetowym Lidl.pl. Kupon ważny jest do 28 lutego 2023 roku. Co ważne, obowiązuje na cały asortyment sklepu, ale pod warunkiem dokonania zakupów na kwotę co najmniej 220 zł.

Źródło zdjęć: własne