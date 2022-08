Lidl odpala nowe okazje. Jeden sprzęt błyszczy szczególnie

W nowej gazetce Lidla pojawiło się kilka narzędzi. Jedno z nich może przydać się technologicznym sceptykom, jak można ich określić.

Lidl przygotował nową gazetkę promocyjną. Jak zawsze przejrzeliśmy ją pod kątem elektroniki i tym razem naszą uwagę przykuło kilka mierników, które mogą przydać się w domowej pracowni. Jeden powinien przypaść do gustu technologicznym sceptykom, którzy walczą z 5G, niszczą maszty telekomów i są potocznie nazywani foliarzami.

Lidl z promocjami w nowej gazetce

W nowej gazetce Lidla pojawiło się kilka urządzeń marki Parkside. To między innymi Anemometr do mierzenia prędkości wiatru, miernik wilgotności i temperatury czy też luksomierz do pomiaru natężenia światła. Nie ma co mydlić oczu, przeciętnej osobie raczej nie przydadzą się one w domu. To sprzęty stworzone z myślą o konkretnym, bardzo wąskim zastosowaniu.

Podobnie jest z miernikiem pola elektromagnetycznego, ale mam dziwne przerzucie, że ten sprzęt może cieszyć się większym powodzeniem wśród klientów Lidla. Z opisu dowiadujemy się, że za jego pomocą możemy sprawdzać pole elektromagnetyczne, emitowane przez takie urządzenia, jak komputer, telewizor, lodówka, odkurzacz czy kuchenka mikrofalowa. Urządzenie ma prostą, 4-stopniową skalę, więc nie podaje konkretnych wartości. Miernik pola elektromagnetycznego kosztuje 69,90 zł.

