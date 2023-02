Lidl szokuje. Takiego rarytasu tam jeszcze nie było

Lidl aktualizuje swoją ofertę i już niedługo umożliwi zakup sprzętu, który przyda się już od początku sezonu rowerowego.

Do kalendarzowej wiosny jeszcze nam trochę brakuje, lecz już zaczyna robić się coraz słoneczniej, a dni są z każdą kolejną dobą jeszcze dłuższe. Dlatego dobrze w wolnej chwili zaczerpnąć trochę świeżego powietrza, w czym pomoże nowy sprzęt, który będzie można już wkrótce kupić w Lidlu.

Rower elektryczny Zundapp w ofercie Lidla

Już od 6 marca klienci sklepu Lidl będą mogli kupić składany rower elektryczny Z101 20" marki Zundapp. Nie pojawi się on jednak na półkach sklepowych, a dostępny będzie wyłącznie przez Internet na oficjalnej stronie Lidla. Urządzenie zostało wycenione na 5499 złotych. Rower posiada aluminiową ramę i zostało zaopatrzone w akumulator 9,6 Ah, 345,6 Wh i 36V, co przekłada się na zasięg nawet do 90 kilometrów.

Jako że jest to rower składany, po skończonym użytkowaniu można go wygodnie złożyć, by nie zajmował zbyt wiele miejsca. Wymiary złożonego urządzenia to 97 x 67 x 44 cm.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Lidl oprac. własne