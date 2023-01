Lidl kokietuje graczy. W ofercie szeroka gama akcesoriów

Lidl otwiera swoją strefę gracza. Na półkach w sklepach sieci pojawi się sporo sprzętu dla graczy, którzy cenią sobie wygodę użytkowania.

Lidl udostępnił swoją nową ofertę, która obowiązywać będzie od najbliższego czwartku. Na półkach sklepowych będzie można znaleźć sporo gamingowej elektroniki peryferyjnej. Wśród nich znajdą się gadżety stawiające przede wszystkim na ergonomię. Pojawi się również sprzęt audio.

Ergonomiczne klawiatury i myszki

Już od czwartku 19.01. na półkach w Lidlu będzie można znaleźć mnóstwo akcesoriów gamingowych firmy SilvertCrest. Pojawi się bezprzewodowa klawiatura ergonomiczna z funkcją Plug & Play i bateriami w zestawie. Urządzenie dostępne będzie w trzech wzorach za 149 złotych.

Oprócz tego do Lidla trafi również ergonomiczna mysz bezprzewodowa z nanoodbiornikiem USB i efektywnym zasięgiem działania do 10 metrów. Urządzenie charakteryzuje się wykorzystaniem technologii bezprzewodowej 2,4 GHz oraz posiada aż 6 programowalnych przycisków dla jeszcze większej wygody użytkownika. Cena myszy to 69,90 złotych.

W ofercie Lidla pojawią się także słuchawki Bluetooth z maksymalnym zasięgiem do 10 metrów oraz z wbudowanym mikrofonem dla lepszej komunikacji w grach. Cena zestawu to 99 złotych.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Lidl oprac. własne