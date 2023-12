Lidl szaleje. Zaczyna się 28 grudnia

Lidl już planuje, czym skusić klientów na zakupach po Świętach Bożego Narodzenia. Nowa oferta rusza już 27 grudnia.

W czasie poświątecznych zakupów będzie można wyposażyć się w nowy odkurzacz i mnóstwo narzędzi. Przeceny sięgną nawet 50%.

Odkurzacze w Lidlu

Od środy 27 grudnia będzie można kupić taniej między innymi robota sprzątającego Grundig. Jego cena zostanie obniżona o 200 zł, z 899 na 699 zł. To urządzenie ma 5 automatycznych trybów sprzątania i zbiornik na kurz o pojemności 500 ml. Robota można podłączyć do domowej sieci Wi-Fi i sterować z użyciem aplikacji mobilnej, w tym zaplanować sprzątanie. Warto wiedzieć także, że jego akumulator wystarczy na ponad 100 minut sprzątania. W tym czasie spokojnie zdąży oczyścić duże mieszkanie.

Wolisz sprzątać samodzielnie? Nie ma sprawy – w ofercie Lidla będzie także wygodny odkurzacz pionowy SilverCrest. Można nim odkurzać podłogi i dywany, używając odpowiedniej szczotki i długiej rury. Do mebli, półek czy samochodu zaś można podłączać odpowiednie końcówki bezpośrednio. Tym sposobem można zamienić go w wygodny odkurzacz ręczny. Jego cena została obniżona z 349 do 199 zł.

Ponadto w ofercie Lidla będzie można kupić sporo innych urządzeń do domu, zaczynając od maszyny do szycia, a na irygatorze kończąc.

Narzędzia Parkside w dobrych cenach

Dzień później, 28 grudnia, w Lidlu ruszy spora promocja na narzędzia marki Parkside. Sztandarowa oferta to wkrętarka akumulatorowa za pół ceny: 99 zamiast 199 zł. W zestawie znajduje się akumulator, ładowarka, walizka transportowa i zestaw bitów.

W gazetce znajduje się zapowiedź także narzędzi większych i mniejszych, od szlifierki wrzecionowej po ręczne urządzenie do grawerowania. Nie zabrakło też dodatkowych akcesoriów do oświetlenia warsztatu, wierteł i narzędzi ręcznych.

