Lidl znów rzuca tanią elektronikę. Kupisz poniżej 40 zł

W najnowszej gazetce sklepu Lidl zagościła promocja na elektronikę. Sprzętów w promocji nie jest dużo, ale mogą one okazać się przydatne zarówno w domu, jak i w trakcie wakacyjnych wyjazdów. Do tego można je kupić w cenie już od kilkudziesięciu złotych.

Lidl — promocja na elektronikę

Lidl przygotował promocję na kilka sprzętów. Pierwszym jest sterowana radiowo stacja pogodowa. To sprzęt przydatny przede wszystkim w domu. Pozwala sprawdzić temperaturę jednocześnie w domu, jak i na zewnątrz, a do tego wyposażony jest w zegar z funkcją budzika. Nie ma co się oszukiwać, to proste, ale jednocześnie przydatne urządzenie. Stacja pogodowa dostępna jest w dwóch wersjach kolorystycznych (biała i czarna) w cenie 39,99 zł.

Drugie urządzenie powinno zainteresować miłośników muzyki. To głośnik Bluetooth marki SilcerCrest z funkcją TWS (True Wireless Audio), która pozwala połączyć dwa egzemplarze w jeden zestaw stereo. Głośnik wyposażony jest w akumulator litowo-jonowy o pojemności 5200 mAh. Producent deklaruje do 27 godzin odtwarzania muzyki. Z kolei ładowanie odbywa się za pomocą złącza microUSB.

Głośnik ma moc 2 × 8 W (RMS), certyfikat IPX6 oraz zasięg 10 metrów. Oprócz połączenia bezprzewodowego Bluetooth pozwala także na podłączenie przewodowe za pomocą kabla AUX. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych — czarnej, czerwonej i niebieskiej. Cena to 129 zł.

