Lidl znów kusi majsterkowiczów. Przydatny sprzęt za ułamek ceny

Lidl wypuścił kolejną gazetkę, z której możemy dowiedzieć się o nadchodzącej weekendowej wyprzedaży. Wśród produktów w niższych cenach znalazło się trochę przydatnej elektroniki.

Już za tydzień Lidl planuje ponownie udostępnić do sprzedaży elektronikę i narzędzia po cenach obniżonych o stawkę VAT. Oznacza to, że przydatny sprzęt będzie można nabyć 23% taniej. Trzeba będzie się jednak śpieszyć, gdyż oferta będzie ważna wyłącznie przez jeden dzień. Na szczęście nie trzeba będzie gnać na złamanie karku do sklepu, gdyż promocja dostępna będzie również w internetowych sklepie Lidla.

Lidl rozpieszcza majsterkowiczów. Sprzęt taniej o 23%

Już w sobotę 15 lipca Lidl rozpocznie promocję na sprzęt z kategorii DIY. Ceny niektórych produktów będą obniżone o stawkę VAT, czyli będzie można je zgarnąć o 23% taniej niż w inne dni. Jednym z urządzeń, które wtedy trafią do promocji jest opalarka 2000 W z regulacją temperatury w zakresie 350-600 stopni Celsjusza. Urządzenie dostępne będzie z dyszą redukcyjną, dyszą do szpachli i z płaską dyszą w zestawie w promocyjnej cenie 53,82 zł.

Chyba żaden remont nie może się odbyć bez wiercenia i przykręcania, więc niezbędnym uczestnikiem prac jest wiertarkowkrętarka. Jak się okazuje, ona również będzie dostępna w ramach promocji. W cenie 268,73 zł będzie można nabyć wiertarkowkrętarkę akumulatorową 12 V z maksymalnym momentem obrotowym 35 Nm i maksymalną średnicą otworu 19 mm w drewnie i 10 mm w stali. Pojawi się również możliwość dokupienia akcesoriów do tego urządzenie w postaci zestawu otwornic i wierteł.

Warto wspomnieć, że dzisiaj również trwa podobna promocja, lecz trzeba się śpieszyć, gdyż będzie ważna wyłącznie do końca dnia. Więcej szczegółów tutaj.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń)

Źródło tekstu: Lidl gazetka