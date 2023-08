Lidl uśmiecha się do majsterkowiczów. Narzędzia i akumulatory taniej

Lidl wydał nową gazetkę promocyjną, w której informuje o niższych cenach elektronarzędzi oraz akumulatorów. Sprzęt powinien szczególnie przypaść do gustu majsterkowiczom.

Lidl aktualizuje swoją ofertę i chodzi tu zarówno o asortyment na półkach sklepowych, jak i na stronie internetowej. Już wkrótce pojawi się sporo przydatnego sprzętu w niskich cenach, w tym elektronarzędzia i akumulatory. Warto przynajmniej rzucić okiem.

Lidl wyprzedaje narzędzia i akumulatory

Już od poniedziałku 14 sierpnia w Lidlu pojawi się sporo ciekawego sprzętu marki Parkside. Nie zabraknie akumulatorów o różnych pojemnościach oraz ładowarek. Wszystkie są kompatybilne z urządzeniami z serii X 20V Team:

Akumulator litowo-jonowy 20 V, 2 Ah - 99 złotych

Akumulator litowo-jonowy 20 V, 4 Ah - 159 złotych

Ładowarka do akumulatorów 65 W, 2,4 Ah - 39,99 złotych

Akumulator litowo-jonowy 20 V, 2 Ah z ładowarką 65 W - 129 złotych

Na nic jednak zdadzą się ładowarki i akumulatory, jeżeli nie mamy urządzeń, które z nich korzystają. Tak się akurat składa, że narzędzie akumulatorowe, również pojawią się w ofercie Lidla. W cenie 99 złotych dostępna będzie wiertarkowkrętarka 20 V z dwubiegową przekładnią. Urządzenie doskonale nada się do wiercenia w drewnie, metalu i tworzywie sztucznym. Z kolei w cenie 149 złotych pojawi się akumulatorowa wkrętarka do suchej zabudowy 20 V, a za 179 złotych dostępna będzie akumulatorowa wiertarka udarowa 20 V z podświetleniem LED i trzema wiertłami w zestawie.

To jednak nie wszystko, co w najbliższym czasie zawita na półki sklepowy w Lidlu. Już od przyszłego poniedziałku pojawią się tam szlifierki, w tym miniszlifierka kątowa 20 V (119 złotych), akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V (149 złotych) oraz akumulatorowa szlifierka mimośrodowa 20 V (149 złotych). Nie zabraknie sprzętu większego kalibru jak na przykład akumulatorowa piła tarczowa 20 V z sześciostopniowym regulatorem obrotów (399 złotych), urządzenie do ostrzenia łańcuchów do pił (149 złotych) lub akumulatorowa zamiatarka 20 V (499 złotych).

Link do gazetki można znaleźć tutaj.

Zobacz: UPC Polska nacinało klientów na opłaty. Szykuje się sroga kara

Zobacz: Thermomix w super cenie? Uważaj, co miesiąc przyjdzie rachunek

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: mimpki / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Lidl gazetka