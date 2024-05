Świetny laptop w promocji. Nada się i do pracy, i do nauki

Sklep RTV Euro AGD przygotował świetną promocją na laptopa ASUS Vivobook 15. Można go aktualnie kupić w okazjonalnej cenie, a świetnie sprawdzi się do pracy i do nauki.

Jeśli aktualnie szukasz niedrogiego laptopa do nauki lub pracy biurowej, to powinieneś zainteresować się promocją, którą przyszykował sklep RTV Euro AGD. W okazyjnej cenie możesz w tym momencie kupić model ASUS Vivobook 15, ale trzeba się spieszyć, bo liczba egzemplarzy jest ograniczona.

ASUS Vivobook 15 w promocji

Laptop cechuje się całkiem niezłą specyfikacją. Wyposażony jest w 15,6-calowy ekran IPS o jasności 250 nitów i rozdzielczości 1920 × 1080 pikseli. Dodatkową zaletą jest matowa powłoka, która pozwoli na komfortową pracę nawet w dużym nasłonecznieniu.

Jeśli chodzi o wydajność, to też jest atrakcyjnie. Sercem urządzenia jest 6-rdzeniowy procesor Intel Core i3-1215U o taktowaniu do 4,4 GHz w trybie Turbo. Do tego dochodzi 16 GB pamięci DDR4 oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD. Co ważne, laptop ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Windows 11 Home.

Oczywiście nie brakuje w nim też tak podstawowych kwestii, jak obsługa WiFi w wersji 6E, Bluetooth 5.3 czy też kamery internetowej. Laptop oferuje też czytnik linii papilarnych oraz bogaty zestaw złączy: combo jack (wejście/wyjście audio), USB 3.2 × 2, USB 3.2 Typ C × 1, HDMI 1.4 × 1, USB 2.0 × 1. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 42 Wh.

Laptop jest w tym momencie dostępny w cenie zaledwie 1799 zł z kodem promocyjnym "RLO0305090524L". W momencie pisania tekstu zostało zaledwie 29 sztuk, więc warto się spieszyć.

Źródło zdjęć: WDnet Creation / Shutterstock.com

Źródło tekstu: oprac. własne