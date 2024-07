PSP na miarę 2024 roku. W tej cenie szkoda nie spróbować

Powrót do gier retro jeszcze nigdy nie był tak prosty i tani. Na promocji znalazła się konsola Trimui Smart Pro, która pozwoli Ci na ogranie tytułów sprzed lat.

Połowa lipca to okres wakacyjny w pełnej krasie, gdzie większość z nas odpoczywa od pracy lub szkoły. Często oznacza to wędrówki po górach, opalanie i kąpanie się nad morzem lub jeziorem albo grillowanie na działce. To też świetny czas na skupienie się na hobby i nadrabianiu zaległości w grach wideo.

Trimui Smart Pro można kupić za jedyne 229 złotych

A tak się składa, że na AliExpress dostępna jest atrakcyjna promocja na konsolę przenośną. Mowa o modelu firmy Trimui, który wyraźnie inspirowany był Sony PlayStation Portable. W cenie niewiele powyżej 200 złotych dostajemy sprzęt obsługujący 25 różnych platform retro.

Trimui Smart Pro to urządzenie o wymiarach 187,4 x 79,8 x 17,2 milimetrów, wyposażone w 4,96" ekran IPS o rozdzielczości 1280 x 720 pikseli. Sercem konsoli jest czterordzeniowy procesor Allwinner A133 Plus pracujący z taktowaniem 1,8 GHz, 1 GB pamięci RAM oraz czytnik kart pamięci.

Wbudowany akumulator ma pojemność 5000 mAh i pozwala na około 5 godzin grania non stop. Ładowanie odbywa się po USB typu C. Do naszej dyspozycji jest tradycyjny krzyżak, zestaw A/B/X/Y, dwie gałki analogowe, dwa bumpery, dwa triggery oraz przyciski funkcyjne. Nie zabrakło też wbudowanych głośników.

Jak wspomniano wcześniej, obsługiwane są gry z przynajmniej 25 różnych retro-konsol. Wśród najważniejszych warto wymienić Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Mega Drive, SNES oraz Sony PlayStation 1 i PlayStation Portable. Dostępne są też jednak starsze i bardziej niszowe platformy.

Trimui Smart Pro można kupić aktualnie na AliExpress za 229 złotych, zamiast tradycyjnych 289 złotych. Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne - czarna, szara i biała oraz modele z dołączonymi już kartami pamięci. Wysyłka jest darmowa, deklarowany czas dostawy to 10 dni lub mniej.

Źródło zdjęć: Trimui, Time Extension

Źródło tekstu: oprac. własne