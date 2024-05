RTV Euro AGD szaleje. Zaoszczędzisz nawet 700 zł

Nowy pecet do grania już na Ciebie czeka. Zgarniesz go w sklepie internetowym RTV Euro AGD. Możesz zaoszczędzić nawet 700 złotych.

W promocji dostępne są trzy modele komputerów gamingowych MSI, różniące się specyfikacją i ceną. Każdy z nich możesz kupić taniej, ale warto się pospieszyć.

Sprawdź promocję na komputer MAG INFINITE S3 13NUD-833EU



MAG INFINITE S3 13NUD-833EU to kompletna maszyna w atrakcyjnej wizualnie obudowie z niesymetrycznym przodem, przezroczystym bokiem i świecącymi elementami. W środku znajduje się procesor Intel Core i5 13 generacji 13400F o taktowaniu 2,5-4,6 GHz. Za grafikę odpowiada układ GeForce RTX 4060 Ti z 8 GB własnej pamięci – oczywiście na karcie graficznej produkcji MSI. Ponadto znalazł się tu dysk SSD o pojemności 1 TB. Fabrycznie komputer ma 16 GB RAM-u, ale płyta główna daje możliwość rozszerzenia do 64 GB kośćmi DDR5-4800. Warto zwrócić uwagę także na obecność Bluetooth, Wi-Fi 802-11ax oraz zintegrowanej karty dźwiękowej 5.2. Zamontowany tu zasilacz ma moc 500 W.

Sprawdź promocję na komputer MAG INFINITE S3 13NUB5-1081EU



MAG INFINITE S3 13NUB5-1081EU to maszyna dla tych, którym 8 GB pamięci karty graficznej może nie wystarczyć. Podzespoły tego komputera są niemal identyczne z opisanym wyżej, ale znalazła się tu karta graficzna GeForce RTX 4060 Ti z 16 GB własnej pamięci. Na niej również znalazł się smok MSI. Kolejna różnica to rodzaj zastosowanej pamięci operacyjnej – płyta główna ma dwa gniazda na kości DDR4-3200. Fabrycznie komputer ma zamontowane 16 GB, ale można tu umieścić łącznie 64 GB.

Sprawdź promocję na komputer MAG INFINITE S3 13NUB7-1296EU



MAG INFINITE S3 13NUB7-1296EU to najmocniejszy zestaw z objętych promocją. Jego procesor to Intel Core i7 13. generacji 13700F o taktowaniu od 2,1 do 5,2 GHz. Towarzyszy mu karta graficzna MSI z układem GeForce RTX 4060 Ti w wariancie z 16 GB własnej pamięci. Do tego dołożono 16 GB RAM-u DDR4-3200 z możliwością wymiany na 64 GB. Na dane przeznaczony został dysk SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB.

Są dwa powody, by nie zwlekać z decyzją. Po pierwsze, liczba sztuk objętych promocją jest ograniczona i na stronie sklepu widać, że nie zostało ich wiele. Po drugie, promocja obowiązuje tylko do 19 maja 2024 roku do końca dnia. Dostawa jest oczywiście darmowa.

Warto też dodać, że wymienione tu komputery kwalifikują się do promocji zorganizowanej dla fanów Gwiezdnych Wojen. Do zgarnięcia są gry i kolekcjonerskie zestawy LEGO.

