12 wielkich firm zawiązało koalicję. Powstał wspólny operator

Kaucja.pl to wspólny operator systemu kaucyjnego, na którego powstanie zgodę wyraził UOKiK. Został powołany przez 12 przedstawicieli branży napojowej w Polsce.

UOKiK wydał zgodę na powołanie przez 12 firm z branży napojów wspólnego operatora systemu kaucyjnego. Teraz koalicja akcjonariuszy wybrała dla niego nazwę. Pełna brzmi Kaucja.pl — Krajowy System Kaucyjny, ale w większości przypadków wykorzystywana będzie krótsza nazwa, czyli po prostu Kaucja.pl.

Kaucja.pl, czyli wspólny operator systemu kaucyjnego

Wspólny operator systemu kaucyjnego został powołany przez 12 firm z branży napojów: Coca-Cola HBC Polska, Colian, Grupa Maspex, Nałęczów Zdrój, Nestle Polska, Orangina Schweppes Polska, Oshee Polska, Pepsi-Cola General Bottlers Poland, Red Bull, Van Pur, Zbyszko Company oraz Żywiec Zdrój.

Na razie trwają prace przygotowawcze, aby zawiązać spółkę i rozpocząć jej działalność. Obecność aż 12 tak dużych firm sprawia, że będzie to prawdopodobnie największy operator systemu kaucyjnego w Polsce. Co ważne, mogą dołączyć do niego także inne firmy, które będą chciały z nim współpracować. Spółka chce też uczestniczyć w rozmowach na temat kształtu całego systemu, aby był przyjazny dla konsumentów i sklepów.

System kaucyjny ma zacząć obowiązywać w Polsce od stycznia 2025 roku. Nakłada on na sklepy o powierzchni ponad 200 m kw. obowiązek wdrożenia mechanizmu zbioru zużytych opakowań plastikowych, metalowych oraz szklanych.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: dlahandlu.pl