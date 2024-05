Google Gemini Advanced za darmo na 12 miesięcy? Jest sposób

Gemini Advanced to najbardziej zaawansowany model AI stworzony przez Google. Plan, w którym jest dostępny, oznacza wydatek blisko 100 zł na miesiąc. Google i Acer kuszą ofertą, w której z Gemini Advanced jest za darmo przez 12 miesięcy.

Gemini Advanced, najbardziej zaawansowany model AI Google, jest dostępny w planie Google One AI Premium, który kosztuje 97,99 zł miesięcznie. W sumie rocznie daje to 1175,88 zł. Tę kwotę można zaoszczędzić, decydując się na promocję Google i Acera.

Chromebook z Gemini Advanced w prezencie

Google ogłasza ofertę dla wszystkich entuzjastów sztucznej inteligencji. Przy zakupie jednego z Chromebooków, objętych akcją, klienci otrzymają bonus w postaci dostępu do Gemini Advanced. W Polsce z okazji można skorzystać, decydując się na urządzenia Acer Chromebook Plus 514 lub 515.

Zakup jednego z tych modeli daje m.in. dostęp do funkcji Gemini Advanced pozwalających na szybkie usuwanie elementów ze zdjęć, napisanie profesjonalnego maila czy poprawienie wyglądu swoich dokumentów. Rozszerzone możliwości Google AI znajdą swoje zastosowanie również u programistów, którzy wykorzystają możliwość analizy swojego kodu, odszukania błędu czy jego optymalizacji. Bonusem w Google One AI Premium jest 2 TB przestrzeni w chmurze.

Dzięki integracji Gemini Advanced z Gmail oraz Dokumentami Google użytkownicy zyskują takie funkcje:

„Help me write” (Pomóż mi pisać): dzięki zaawansowanej analizie kontekstu i inteligentnym podpowiedziom, pisanie e-maili, raportów, prezentacji czy nawet kreatywnych tekstów staje się szybkie i bezstresowe,

(Pomóż mi pisać): dzięki zaawansowanej analizie kontekstu i inteligentnym podpowiedziom, pisanie e-maili, raportów, prezentacji czy nawet kreatywnych tekstów staje się szybkie i bezstresowe, „Magic editor” (Magiczny edytor) to narzędzie, które zmienia podejście do edycji tekstu. Dzięki niemu można szybko i łatwo poprawiać swoje dokumenty, dodawać zaawansowane formatowanie, a także korzystać z sugestii dotyczących struktury i stylu. Zintegrowane funkcje AI pomagają w doskonaleniu tekstów,

(Magiczny edytor) to narzędzie, które zmienia podejście do edycji tekstu. Dzięki niemu można szybko i łatwo poprawiać swoje dokumenty, dodawać zaawansowane formatowanie, a także korzystać z sugestii dotyczących struktury i stylu. Zintegrowane funkcje AI pomagają w doskonaleniu tekstów, „Magic eraser” (Magiczna gumka) to narzędzie dostępne w ramach Google One AI Premium, które pozwala na łatwe usuwanie niechcianych elementów z dokumentów i zdjęć. Dzięki zaawansowanym algorytmom Magic eraser szybko identyfikuje i usuwa niepotrzebne treści.

Dla osób, które zajmują się profesjonalnie programowaniem, Google Gemini Advanced będzie również przydatnym narzędziem. Dzięki wsparciu dla dużej liczbie obsługiwanych języków sztuczna inteligencja może pomóc w automatycznej analizie, identyfikacji błędów, czy ogólnej optymalizacji kodu. Dodatkowo rozwiązanie to daje możliwość dostosowania modelu do specyficznych potrzeb programisty lub projektu, co pozwala na dostanie jeszcze bardziej spersonalizowanych wyników.

Promocja Acera z bonusami

Promocja dostępna od 28 maja do 31 grudnia 2024 r. i dotyczy wyłącznie nowo kupionych urządzeń.

Acer kusi jeszcze dodatkowymi bonusami. Decydując się więc na zakup Acer Chromebook Plus 514 lub 515, nabywca otrzymuje pakiet korzyści, w skład którego wchodzą: 12-miesięczny dostęp do Google Gemini Advanced, prezent o wartości 500 zł (w zależności od partnera, więcej informacji na https://pl-promocje.acer.com/odkryj-acer-chromebook-plus), roczny kurs w Lerni o wartości 239 zł oraz 3-miesięczny dostęp do Photoshopa. Dodatkowe informacje na stronie: https://pl-promocje.acer.com/odkryj-acer-chromebook-plus.

Kup Acer Chromebook Plus 514 z Google Gemini Advanced

Kup Acer Chromebook Plus 515 z Google Gemini Advanced

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Acer