Empik Selfpublishing: każdy może sam wydać powieść, komiks lub pracę naukową

Empik uruchomił nową usługę Selfpublishing. Jest to platforma dystrybucyjna skierowana do niezależnych autorów, którzy chcą dotrzeć ze swoją twórczością do większej liczby czytelników. Twórcy mogą samodzielnie wydać powieść, komiks, poradnik czy pracę naukową i trafić na wirtualne półki sklepu Empik.com i aplikacji Empik Go.

Selfpublishing, czyli samodzielne wydawanie książek przez autorów, zyskuje w ostatnich latach coraz większą popularność. Trend ten zauważył także Empik i uruchomił właśnie platformę dystrybucyjną, która umożliwia samodzielne wydanie książki i wprowadzenie jej do sprzedaży w trzech formatach: ebooka, audiobooka i książki papierowej.

Empik Selfpublishing pozwala twórcom dotrzeć do milionów czytelników w Polsce korzystających z Empik.com i aplikacji Empik Go. W skali miesiąca internetowy sklep Empik odwiedza nawet 10 milionów klientów, a aplikacji Empik Go używa niemal 350 tys. słuchaczy i czytelników miesięcznie.

Empik Selfpublishing oferuje różnorodne warianty publikacji, pozostawiając twórcom pełną swobodę w kwestiach takich jak wygląd okładki, forma, treść czy data wydania.

Wydawcą książki jest sam autor, stąd cały proces, od strony kreatywnej po wydawniczą, a także prawa autorskie zostają po stronie twórcy. Rolą Empiku w tym procesie jest zapewnienie dystrybucji i technologicznego wsparcia, a w przyszłości również możliwości promocji.

Empik Selfpublishing – kto może skorzystać?

Empik Selfpublishing jest miejscem zarówno dla autorów gotowych książek, jak i osób, które dopiero chcą zacząć przygodę z pisaniem. Nie ma również ograniczeń związanych z formą czy gatunkiem dystrybuowanych publikacji. Z platformy mogą korzystać autorzy pełnowymiarowych powieści, komiksów czy tomików poezji, jak również twórcy internetowi wydający krótsze formy poradnikowe czy autorzy prac naukowych.

W ramach Empik Selfpublishing autor może wydać swój tytuł w formie ebooka, audiobooka i książki papierowej (w modelu druku na życzenie), a w przyszłości wybrane tytuły o wysokim potencjale będą miały także szansę trafić na półki stacjonarnych Empików.

Na platformie Empik Selfpublishing można także znaleźć materiały eksperckie czy usługi dodatkowe, które ułatwią twórcom pracę nad wydaniem książki i pozwolą uniknąć błędów wydawniczych.

Więcej informacji i szczegóły usługi Empik Selfpublishing dostępne są na stronie: Selfpublishing.empik.com.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Empik

Źródło tekstu: Empik