Diabelskie promocje na sprzęt audio. Szalony Listopad marki Teufel

Niemiecki producent sprzętu audio, firma Teufel, rusza z promocją Szalony Listopad. Aż do Cyber Monday włącznie wybrane produkty marki można kupić ze sporymi zniżkami, nawet do 43%.

Teufel rozpoczął już odliczanie do Dnia Singli, Czarnego Piątku i Cyber Poniedziałku. Na stronie producenta ruszyła akcja Szalony Listopad, która potrwa prawie do końca miesiąca – do 27 listopada. Promocją objęta jest duża część oferty sklepu. Można ze zniżką, nawet do 43%, kupić zestawy kina domowego, soundbary, kolumny podłogowe przenośne głośniki czy słuchawki. Biorąc pod uwagę, że urządzenia Teufel nie należą do najtańszych, okazja jest całkiem niezła.

Przecenami objęto między innymi takie bestsellery marki:

kolumny podłogowe ULTIMA 40 za 1399 zł zamiast 2299 zł (-39%),

zamiast 2299 zł (-39%), soundbar CINEBAR 11 2.1 za 1399 zł zamiast 2099 zł (-33%),

zamiast 2099 zł (-33%), zestaw kina domowego ULTIMA 40 SURROUND 5.1 za 3199 zł zamiast 4599 zł (-30%),

zamiast 4599 zł (-30%), słuchawki Bluetooth REAL BLUE NC za 689 zł zamiast 1099 zł (-37%),

zamiast 1099 zł (-37%), słuchawki dokanałowe Bluetooth REAL BLUE TWS 2 za 449 zł zamiast 689 zł (-34%),

zamiast 689 zł (-34%), bezprzewodowe słuchawki sportowe AIRY SPORTS za 279 zł zamiast 449 zł (-39%).

To oczywiście nie wszystko, okazji jest o wiele więcej. Warto jednak pamiętać, że oferty obowiązują do wyczerpania zapasów, więc kto planował kupno sprzętu Teufel, nie powinien zwlekać.

Więcej informacji na stronie https://teufelaudio.pl/black-deals.

Źródło zdjęć: Teufel

Źródło tekstu: Teufel, opracowanie własne