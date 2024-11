Ruszaj do x-kom. Przy tej promocji nie dziwi, że pada im strona

Szał Black Friday trwa, a z nim i okazja na złapanie prawdziwych okazji. Jedną z nich jest monitor Dell G2724D, który można złapać w sieci x-kom w naprawdę dobrej promocji. Dlaczego warto się tym zainteresować?

Dalsza część tekstu pod wideo

Ta promocja w szczególności podbije serca graczy. Monitor Dell G2724D jest bowiem dostępny jest w promocyjnej cenie 899 zł, co oznacza, że w waszej kieszeni zostanie aż 150 zł. W zamian otrzymujecie 27-calowy sprzęt z matrycą IPS o rozdzielczości WQHD, co przełoży się na wyrazisty obraz. W połączeniu z odświeżaniem na poziomie 165 Hz i czasowi reakcji 1 ms obraz jest płynny i dynamiczny, co pozwala na precyzyjne śledzenie akcji i osiąganie lepszych wyników w rozgrywkach. Ale to jeszcze nie koniec ukrytych tam atrakcji.

Dopasuj go do siebie

Dell G2724D to również zaawansowane technologie wspierające gaming. Kompatybilność z AMD FreeSync Premium oraz NVIDIA G-SYNC gwarantuje płynną grę. Z kolei certyfikat VESA DisplayHDR 400 oraz pokrycie palety barw sRGB w 99% zapewniają nasycone kolory i efektowne wizualizacje, które zwiększają immersję w każdej grze.

Monitor ma też zapewniać komfort rozgrywki dzięki ergonomicznej podstawie z regulacją, która umożliwia idealne ustawienie ekranu. Z kolei funkcja ComfortView Plus będzie chronić wzrok podczas długich sesji. Dzięki bardzo cienkim ramkom Dell G2724D może być natomiast dobrym wyborem jeśli chcecie mieć dodatkowy monitor w swoim studiu gamingowym.

Oczywiście sprzęt posiada także wbudowane porty HDMI oraz DisplayPort. Do tego Waszą zabawę mogą wspierać skonfigurowane profile gier dostosowane pod konkretny rodzaj zabawy, np. FPS, MOBA czy RPG. Pełną ofertę możecie znaleźć na stronie x-komu – link poniżej.



Zobacz: Black Friday w x-kom: skorzystaj z rabatów do 80%

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis, Lech Okoń, Dell

Źródło tekstu: x-kom.pl