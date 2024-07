Szykuj sześć dyszek. Najtańsza porządna retrokonsola do wzięcia

Tego sprzętu nie trzeba nikomu przedstawiać. Data Grog SF2000 to doskonały przykład, że można zrobić świetną retrokonsolę faktycznie za grosze. W najnowszej promocji jest tania jak nigdy.

Niezależnie od tego, czy szukasz sentymentalnej podróży dla siebie, czy może taniej i niezniszczalnej konsoli dla dziecka, Data Frog SF2000 doskonale spełni Twoje wymagania. Konsola ma 3-calowy ekran IPS, ładuje się przez cywilizowane USB-C, a karta pamięci pomieści tysiące gier.

Mało tego, menu konsoli może pracować w języku polskim, co czyni ją jeszcze bardziej przystępną dla polskich użytkowników niż poprzednich rozwiązań. Zastosowany akumulator o pojemności 1500 mAh zapewnia 5 do nawet 6 godzin nieprzerwanego grania, a analogowy joystick umieszczony obok krzyżaka świetnie sprawdzi się w dynamicznych grach arcade.

Sprzęt zdolny jest emulować gry NES — znanego w Polsce bardziej z jego klona o nazwie Pegasus, Super Nintendo, Sega Mega Drive Game Boyów od podstawowego, przed Color po Advance i z automatowe gry z MAME. Nie potrzebujecie dodatkowy kart do zapisu stanu gry, oprogramowanie konsoli załatwi to za was.

Więcej informacji o konsoli i dostępnych opcjach do wyboru znajdziecie w linku poniżej. Jedno jest pewne — za 60 zł lepszej konsoli nie znajdziecie.



Sprawdź aktualną promocję na konsolę:

