Okazja na AliExpress. Rewelacyjne chłodzenie za 134 zł

Lubisz, gdy Twój komputer cicho pracuje? Nie jesteś fanem chłodzenia cieczą i podświetlenia RGB LED? Świetnie się składa! Ta promocja jest właśnie dla Ciebie.

Najnowsze procesory takie jak seria AMD Ryzen 7000 czy rodzina Intel Core 14. generacji oferują topową wydajność w grach i programach. Wszystko za sprawą dużej liczby rdzeni i wątków oraz wysokich taktowań. Niestety oznacza to też spory pobór mocy, a więc i wysokie temperatury.

Thermalright kusi topową wydajnością za jedyne 134 zł

Właśnie dlatego coraz częściej sięgamy po układy chłodzenia od firm trzecich. Zapewniają one nie tylko lepszą kulturę pracy, ale również niższe temperatury i lepszy wygląd. A tak się składa, że firma Thermalright ma coś dla przeciwników chłodzenia cieczą i podświetlenia RGB LED. Na dodatek w niskiej cenie.

Thermalright Peerless Assassin 120 SE to klasyczne, wieżowe chłodzenie procesora o wymiarach 155 x 125 x 110 milimetrów i masie 730 gramów, które zmieści się w większości obudów komputerowych na rynku. Mamy tutaj do czynienia z dwoma radiatorami, sześcioma 6-milimetrowymi ciepłowodami, dwoma wentylatorami 120-milimetrowymi i zamkniętą, niklowaną podstawą, której niestraszny ciekły metal.

Zastosowane "śmigła" pracują z prędkością do 1500 RPM, przy wydajności do 66,2 CFM, ciśnieniu do 1,53 mmH 2 O i kulturą pracy do 25,6 dB(A). Jest więc cicho i wydajnie. Na tyle, że nie ma problemu z poskromieniem flagowych modeli jak AMD Ryzen 9 7900X czy Intel Core i9-14900K. Wspierane są tutaj nowsze i starsze gniazda takie jak AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700 i 115x.

Opisywany cooler CPU jest aktualnie dostępny na promocji na AliExpress. Cena wynosi 145 złotych i można ją dodatkowo zbić do 134 złotych z kodem "AEGD03", podczas gdy ten sam sprzęt w Polsce kosztuje 189 złotych. Wysyłka jest darmowa, a termin gwarantowanej dostawy to 8 dni lub mniej.

Zobacz: Arctic znowu rozpieszcza. Tym razem dostajemy coś dla małych PC

Zobacz: Sprawdź kieszenie. Wystarczy kilka złotych, by wrócić do lat 90.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Thermalright, Tom's Hardware

Źródło tekstu: oprac. własne