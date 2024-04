Zmiana w rachunkach za prąd. Rewolucja zacznie się w sierpniu

Ceny prądu to jeden z najgorętszych tematów tego roku. Tymczasem już w sierpniu czeka nas mała rewolucja, która może znacząco wpłynąć na wysokość rachunków.

Ceny prądu to temat, który od wielu miesięcy grzeje główne strony gazet i serwisów informacyjnych. Szczególnie głośny stał się w tym roku, bowiem rząd zamroził ceny tylko do końca czerwca i wciąż nie znamy planów koalicji na drugą połowę roku. Tymczasem rewolucja czeka nas w sierpniu i to niezależna od planów rządu. Wtedy wejdą w życie taryfy dynamiczne — informuje Dziennik Gazeta Prawna.

Ceny prądu, a taryfy dynamiczne

W sierpniu tego roku zaczną obowiązywać taryfy dynamiczne za prąd. Ich stawka będzie się zmieniać co 15 minut i będzie zależna od kilku czynników, np. aktualnego obciążenia sieci czy też dostępności źródeł energii odnawialnej. W praktyce im wyższe w danym momencie zapotrzebowanie tym ceny będą wyższe, ale nie zawsze, bo w słoneczny dzień część energii będzie pochodzić z fotowoltaiki, więc cena może być niższa.

To, ile w danym momencie będzie kosztował prąd, da się sprawdzić w specjalnej aplikacji stworzone między innymi przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Pojawi się tam informacja nie tylko o aktualnej cenie, ale także źródłach prądu.

Początkowo taryfa ta może być przydatna tylko dla niewielkiej grupy odbiorców, ponieważ większość gospodarstw domowych zużywa najwięcej prądu, gdy jest on najdroższy – czyli w godzinach wieczornych.

- mówi w rozmowie z DGP Bernard Swoczyna, analityk Instrat.

Jednak z taryf dynamicznych nie skorzysta każdy. Do tego potrzebne są inteligentne liczniki nowej generacji. Aktualnie w Polsce trwa wielka akcja wymiany, ale według przepisów do końca 2025 roku dopiero co najmniej 25 proc. wszystkich liczników prądu to będą nowoczesne urządzenia, które pozwalają na korzystanie z taryf dynamicznych. Całkowity proces wymiany ma zostać zakończony do 2030 roku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dziennik Gazeta Prawna