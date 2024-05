O tyle wzrosną ceny prądu od lipca. Rząd podał prognozy

Rząd podał prognozy cen prądu w drugiej połowie 2024 roku. Polacy muszą się przygotować na znaczny wzrost rachunków już od 1 lipca.

Aktualne zamrożenie cen prądu obowiązuje do końca czerwca. Do tego momentu Polacy płacą maksymalnie 412 zł netto za MWh, o ile zużycie nie przekroczy pułapu 1500 kWh. W drugiej połowie roku ceny nadal będą mrożone, ale na wyższym pułapie 500 zł za MWh. Dla Polaków oznacza to wzrost rachunków.

Ceny prądu od lipca

Według planu rządu koalicyjnego w drugiej połowie 2024 roku ceny prądu nadal będą mrożone. Jednak zwiększy się cena. Zamiast dotychczasowych 412 zł za MWh zapłacimy 500 zł. Jednocześnie przestanie obowiązywać limit zużycia, który wcześniej wynosił 1500 kWh. Według rządu, gdyby ceny nie zostały zamrożone, to wyniosłyby aż 739 zł za MWh.

Jeszcze inaczej wygląda to w przypadku instytucji samorządowych, podmiotów użyteczności publicznej (np. szkół i szpitali) oraz małych i średni przedsiębiorstw. W ich przypadku zostaje utrzymany dotychczasowa cena 693 zł za MWh bez względu na zużycie.

Rząd przewiduje, że taka zmiana przełoży się na wyższe rachunki za prąd nawet o 29 proc. Dla Polaków oznacza to sporą podwyżkę. Dlatego też kolejną propozycją jest bon energetyczny. Jego wysokość będzie uzależniona od liczby osób w gospodarstwie domowym. Progi prezentują się następująco:

300 zł dla gospodarstw 1-osobowych

400 zł dla 2-3-osobowych

500 zł dla 4-5-osobowych

600 zł dla 6-osobowych i większych

Przy tym przewidziany jest też próg dochodowy. Wynosi on 2500 zł dla gospodarstw 1-osobowych i 1700 zł na osobę w przypadku gospodarstw wieloosobowych. W tym przypadku obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę", więc jeśli ktoś przekracza limit dochodowy, to bon może zostać przyznany, ale jego kwota zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Co więcej, osoby korzystające z energii elektrycznej do ogrzewania (a tych jest podobno 5%) mogą liczyć na podwójne wsparcie, czyli wynoszące od 600 do 1200 zł.

Wnioski dotyczące bonu energetycznego będzie można składać do gminy w terminach od 1 sierpnia do 30 września. Na jego rozpatrzenie będzie 60 dni. Wypłata ma być realizowana jesienią lub na początku 2025 roku.

