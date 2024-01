Rząd cenzuruje Internet? Tak i to częściej niż myślisz

W 2023 roku aż 747 mln ludzi na całym świecie zostało dotkniętych przez cenzurę internetu, wprowadzaną przez światowe rządy. Spowodowało to miliardy dolarów strat.

Najnowszy raport na temat cenzurowania internetu pokazuje, jak często światowe rządy korzystają z tego narzędzia. W sumie w 2023 roku blokada dotknęła aż 747 mln ludzi na całym świecie, a jej łączny czas wyniósł prawie 80 tys. godzin.

Cenzura internetu w 2023 roku

Według raportu TOP10VPN w samym 2023 roku doszło w sumie do 196 blokad internetu lub mediów społecznościowych w 25 różnych państwach. Najczęściej, bo aż 66 razy, decydował się na to rząd Iraku, ale było to spowodowane głównie testami w szkołach. Natomiast pod względem czasu królują Indie, które cenzurowały sieć w sumie przez 5000 godzin.

Najczęściej blokowanym serwisem społecznościowym był Twitter (aktualnie X), do którego użytkownicy w różnych krajach nie mieli dostępu aż przez 10,683 godziny. To wynik o 18 proc. wyższy niż w przypadku Instagrama i aż 26 proc. wyższy w zestawieniu z TikTokiem. W sumie Internet blokowany był przez 25,535 godzin, a konkretne media społecznościowe przez 53,703 godziny.

Jednak najbardziej zatrważająca w tym wszystkim jest statystyka dotycząca strat, jakie wywołało cenzurowanie internetu. Według szacunków jest to aż 9,01 mld dolarów. Z tego aż 4,02 mld dolarów wywołały blokady w Rosji, a na drugim miejscu znajduje się Etiopia z wynikiem 1,59 mld dolarów.

Połowa z blokad internetu związana była z dodatkowym naruszeniem praw człowieka, najczęściej ograniczeniami wolności zgromadzeń.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TOP10VPN