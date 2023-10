Biedronka odpala petardę. Elektronika za grosze

Biedronka udostępniła nową gazetkę, w której możemy znaleźć masę przydatnej elektroniki. Co więcej, część z produktów objęta jest promocją nawet do 40%.

Biedronka ponownie wypuściła gazetkę z najlepszymi okazjami tygodnia. Wśród wielu akcesoriów kuchennych znalazło się miejsce dla przydatnej elektroniki użytkowej. Już wkrótce w Biedronce będzie można kupić powerbanki, podkładki chłodzące i głośniki w niższych cenach.

Biedronka wyprzedaje elektronikę

Już od 22 października w sklepie internetowym Home Biedronka będzie można znaleźć masę ciekawych promocji. Wśród nich można znaleźć kilka korzystnych ofert zakupu elektroniki. Przykładowo podstawka chłodząca pod laptop 17" marki Tracer dostępna jest o 40% taniej, czyli zapłacimy za nią 95 złotych. Urządzenie charakteryzuje się podświetleniem LED i siedmiostopniową regulacją kąta nachylenia.

W ofercie pojawi się również Powerbank Tracer AMOS o pojemności 20000 mAh. Przenośny akumulator został zaopatrzony w złącze USB, micro-USB i USB-C. Urządzenie oferuje możliwość jednoczesnego ładowania powerbanka oraz podpiętych do niego urządzeń. Promocyjna cena to 69,90 zł.

Kolejny wart uwagi produkt to przenośny głośnik Bluetooth TWS Tracer o maksymalnej mocy 60 W. Sprzęt korzysta ze wbudowanego korektora dźwięku oraz oferuje do 15 godzin pracy. Jego promocyjna cena to 439 złotych. Prawdziwym hitem nadchodzących promocji jest Telewizor LED METZ MTC6100Z 32", który będzie można kupić za 699 złotych, czyli 22% taniej. Urządzenie działa na systemie Android 9 i oferuje rozdzielczość HD 1366 x 768 pikseli przy odświeżaniu 50 Hz.

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Biedronka gazetka