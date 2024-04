Biedronka ma nowy hit? Dostępne już od 8 kwietnia

Biedronka przygotowała ciekawą promocję na elektronikę. Tym razem w sklepach sieci można znaleźć telewizory LCD za grosze.

Jeśli szukacie niedużego i niedrogiego telewizora, to powinniście zainteresować się ofertą, którą przygotowała sieć Biedronka. W sklepie z owadem w logo można znaleźć dwa modele w bardzo atrakcyjnych cenach.

Biedronka z promocją na telewizory

Promocja dostępna jest od dzisiaj (8 kwietnia). W jej ramach sieć Biedronka oferuje dwa modele telewizorów niemieckiej marki UD. W ofercie pojawiły się egzemplarze o przekątnej 24 (UD 24W5210) o 32 cali (UD 32W5210). Za pierwszy z nich trzeba zapłacić zaledwie 599 zł, a większy kosztuje 699 zł, co czyni z nich bardzo ciekawą alternatywę do niedużego pokoju i dla mniej wymagających użytkowników.

Oba telewizory wyposażone są w system operacyjny Android TV, dzięki czemu można na nich korzystać z wielu popularnych aplikacji, w tym Netflixa, YouTube'a, Max, Prime Video czy też Twitcha. Urządzenia oferują rozdzielczość HD Ready (1366 x 768 pikseli), kontrast typowy na poziomie 3000:1 oraz częstotliwość odświeżania 60 Hz. Nie brakuje też wbudowanego Chromecasta, WiFi oraz Bluetooth.

Nie ma co ukrywać, może i nie są to najlepsze telewizory na rynku. To mocno budżetowe propozycje dla osób, które mają niskie wymagania i nie chcą wydawać dużej kwoty.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: oprac. własne