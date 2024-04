Biedronka rzuca hit znanej marki. Taniej nie znajdziesz

Szukasz solidnych słuchawek TWS? Biedronka ma ciekawą promocję na model Xiaomi Mi True Wireless 2 Pro.

Część osób wciąż może nie wiedzieć, że Biedronka to nie tylko sklepy stacjonarne. Sieć z charakterystycznym owadem w logo od dawna ma też sklep internetowy. W nim można znaleźć wiele ciekawych promocji, także na elektronikę. Aktualnie możecie tam kupić solidne słuchawki TWS marki Xiaomi.

Promocja na Xiaomi Mi True Wireless 2 Pro

W internetowym sklepie Biedronka Home słuchawki Xiaomi Mi True Wireless 2 Pro dostępne są w promocyjnej cenie 124,50 zł. Co prawda informację o przecenie aż o 50 proc. można wsadzić między bajki, bo w wielu sklepach są one dostępne dużo taniej niż 249 zł. Jednak nie zmienia to faktu, że wspominane 124,50 zł za te konkretne słuchawki to w tym momencie najniższa kwota, jaką znajdziemy w polskich sklepach.

Xiaomi Mi True Wireless 2 Pro to słuchawki TWS. Są one wyposażone w aktywne ANC, które — według producenta — jest w stanie stłumić hałas na poziomie 35 dB. Deklarowany czas pracy to 6 godzin, ale dzięki etui z ładowarką można go wydłużyć nawet do 30 godzin. Włożenie słuchawek do ładowarki na 10 minut ma zapewniać wystarczającą energię na 90 min odtwarzania dźwięku. Pełne ładowanie etui trwa godzinę i odbywa się poprzez standardowy kabel USB-C. W zestawie znajdują się też 4 rozmiary odłączanych poduszek słuchowych.

Słuchawki Xiaomi Mi True Wireless 2 Pro w cenie 124,50 zł znajdziecie w sklepie Biedronka Home.

Zobacz: Media Expert szaleje. Świetny sprzęt do wyrwania 700 zł taniej

Zobacz: Czas na zakupy. Dyski SSD drastycznie podrożeją

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Xiaomi

Źródło tekstu: oprac. własne