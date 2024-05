Biedronka rzuca tanią elektroniką. Ciekawe sprzęty kupisz za grosze

Biedronka przyszykowała nową promocję na tanią elektronikę. Od dzisiaj (27 maja) w sieci z owadem w logo możesz kupić kilka ciekawych sprzętów w atrakcyjnych cenach.

W najnowszej gazetce Biedronki, która obowiązuje od dzisiaj (27 maja), pojawiło się kilka ciekawych sprzętów. Wszystkie dostępne są w bardzo atrakcyjnych cenach, więc warto się pospieszyć z zakupem, bo mogą rozchodzić się jak świeże bułeczki.

Tania elektronika w sklepach Biedronka

Od dzisiaj w Biedronce, a konkretnie w sklepie internetowym Biedronka Home, dostępnych jest kilka ciekawych sprzętów w dobrych cenach. Jedną z ciekawszych propozycji jest robot sprzątający EZVIZ RE4 Plus. Został on przeceniony z 1499 do zaledwie 1099 zł, dzięki czemu jest to aktualnie najniższa oferta w polskich sklepach.

Odkurzacz sprzedawany jest w zestawie ze stacją dokującą, dzięki czemu opróżnianie zbiornika na kurz odbywa się raz na kilka tygodni. Poza tym oferuje nawigowanie i planowanie trasy przy użyciu systemu LiDAR, ma moc ssania na poziomie 4000 Pa i współpracuje z asystentami głosowymi Google oraz Alexa. Odkurzacz automatycznie wykrywa też dywany i zwiększa na nich moc ssania.

Ciekawie prezentuje się także miniaturowy projektor Yoton Y3 Pro w cenie 189 zł. Ma on jasność 120 lumenów, a do tego może wyświetlać obraz w rozdzielczości 1280 × 720 pikseli i o przekątnej od 30 aż do 120 cali.

Kolejnym sprzętem wartym uwagi jest kamera Tracer Guard 4, która została przeceniona z 249 do 139 zł. Oferuje one odporność na pył i wodę IP66, dzięki czemu nadaje się do stosowania także na zewnątrz. Nagrywa obraz w rozdzielczości 2560 × 1440 pikseli. Ma również system automatycznego wykrywania ruchu, a dzięki WiFi można oglądać obraz z niej z praktycznie dowolnego miejsca na Ziemi, a przynajmniej tam, gdzie jest dostęp do internetu.

Natomiast jeśli szukacie taniego telewizora, to może was zainteresować promocja na model UD 24W5210. Jest to niewielkie urządzenie z ekranem HD Ready o przekątnej 24 cali. Ma Smart TV oraz WiFi. Największą zaletą jest niezwykle niska cena zaledwie 599 zł.

Ostatni sprzęt do smartwatch Tracer SM6 Opal w cenie zaledwie 99 zł. Umożliwia on między innymi pomiary ciśnienia krwi, tętna, poziomu SpO2, dzwonienie przez Bluetooth czy też monitorowanie snu i aktywności. Wyposażony jest w 1,28-calowy ekran o rozdzielczości 240 × 240 pikseli. Współpracuje ze smartfonami z systemami Android do wersji 5.0 oraz iOS od wersji 9.0.

Zobacz: Pułapka na Polaka. Zagrożeni klienci Biedronki

Zobacz: Teraz stać cię na odkurzacz Roborock — tak tanio jeszcze nie było

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: oprac. własne