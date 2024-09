Biedronka pozwala zgarnąć smartwatch za 1 zł. Wyjaśniamy

Biedronka przyszykowała w swoim sklepie internetowym ciekawe promocje na elektronikę. Wyprzedaż rozpoczyna się dzisiaj (9 września). Jeden ze sprzętów może być hitem.

Sklep internetowy Biedronka Home ruszył dzisiaj (9 września) z nowymi promocjami na elektronikę. Sprawdźmy, co dokładnie przyszykowała sieć z owadem w logo.

Promocje na elektronikę w Biedronka Home

W mojej ocenie najciekawszym urządzeniem, przecenionym przez sklep internetowy Biedronka Home, jest wideorejestrator 70mai Smart Dash Cam 1S D06. Jego cena została obniżona z 299 do 199 zł.

Kamera oferuje między innymi kąt nagrywania 130 stopni, rozdzielczość Full HD, system automatycznego nagrywania zdarzeń, nagrywanie w pętli, a także obsługę przez aplikację i komendy głosowe. Urządzenie wyposażone jest w niezłą matrycę Sony IMX307, która powinna gwarantować niezłą jakość nagrań.

Poza tym ciekawie prezentuje się również kamera IP do monitoringu zewnętrznego. Mowa o modelu Tracer Guard 4, który został przeceniony z 249 do 139 zł. Urządzenie pozwala na nagrywanie w rozdzielczości 1440p. Do tego ma tryb nocny, system wykrywania ruchu, głośnik i mikrofon do dwustronnej komunikacji oraz certyfikat wodoszczelności IPX66. Kamera jest obrotowa w zakresie 90 stopni w pionie oraz 355 stopni w poziomie.

Kolejny sprzęt to telewizor UD 43QGU7210S. Jest to model 43-calowy o rozdzielczości 4K i odświeżaniu 60 Hz. Wyposażony jest w system Google TV z dostępem do wielu aplikacji. Ma też wbudowanego Chromecasta i asystenta głosowego. Cena to zaledwie 1399 zł.

Smartwatch za 1 zł

Poza tym sklep Biedronka Home przygotował ciekawą promocję, w ramach której możemy kupić smartwatcha za 1 zł. Jak to działa? Wystarczy kupić jeden z modeli Tracer Opal SM6 lub Tracer SMR 2 Classy za 199 zł, aby cena drugiego (można je mieszać dowolnie) została obniżona do zaledwie złotówki. Rabat zostanie automatycznie naliczony w koszyku. Promocja trwa od 8 do 29 września (do wyczerpania zapasów).

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)

Źródło tekstu: oprac. własne