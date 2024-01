Biedronka kokietuje kierowców. Zaczyna się 25 stycznia

Biedronka przedstawia ciekawe propozycje dla kierowców. Już wkrótce w sklepach będzie można kupić akcesoria do smartfonów.

Biedronka udostępniła nową gazetkę, w której można znaleźć sporo akcesoriów do smartfonów dla kierowców. Coraz ciężej jest sobie wyobrazić jazdę bez nawigacji GPS, szczególnie po rejonach, których nie znamy. Zamiast trzymać smartfona w ręce, lub jakoś go opierać, lepiej zaopatrzyć się w dedykowany uchwyt.

Biedronka wyprzedaje sprzęt dla kierowców

Już w czwartek 25 stycznia na półki sklepowe w Biedronce trafi nowy tymczasowy asortyment. Tym razem pojawią się akcesoria dla kierowców w postaci różnego rodzaju uchwytów. Mowa tu o produktach marki GT Max na czele z uchwytem samochodowym z ładowaniem indukcyjnym. Jest to urządzenie działające na zacisk grawitacyjny z mocowaniem do klatki wentylacyjnej. Koszt tego uchwytu to 59,90 zł.

Pojawią się również tańsze modele tej samej marki, za które zapłacimy 24,99 zł. Oferta obejmuje uchwyty magnetyczne z przegubem, teleskopowe, uniwersalne, czy magnetyczne. Oprócz tego w cenie 17,99 zł pojawią się modele z elastycznym ramieniem, grawitacyjne, teleskopowe lub ze wzmocnionym zaczepem.

Nie zabraknie też uchwytu do zagłówka oraz ładowarki samochodowej z rozgałęźnikiem. Oba te przedmioty można dostać w cenie 29,99 zł każdy. Z kolei w sklepie internetowym Home Biedronka już w weekend pojawiła się promocja na kamerę wsteczną Tracer FHD, która dostępna jest w cenie 89 złotych, czyli o 44% mniej niż standardowo.

Źródło zdjęć: Telepolis (Lech Okoń), Biedronka gazetka

Źródło tekstu: Biedronka gazetka