Raj dla majsterkowiczów w Biedronce. Akumulatory i narzędzia nawet o połowę taniej

Biedronka wystartowała ze sporymi obniżkami cen narzędzi i akumulatorów. Promocje potrwają do końca miesiąca.

Biedronka zaktualizowała swoją internetową ofertę. Już teraz w sklepie Home możemy znaleźć masę produktów w niższych cenach. W marcu obniżek cen doczekały się elektronarzędzia i akumulatory, co szczególnie powinno spodobać się fachowcom i majsterkowiczom.

Biedronka wyprzedaje akumulatory

Już od teraz do końca miesiąca lub do wyczerpania zapasów można w Biedronce kupić narzędzia i akumulatory w cenach niższych nawet o połowę. Za szlifierkę kątową 710 W zamiast 129 złotych zapłacimy 64,50 zł. W dokładnie takiej samej cenie znajdziemy wiertarkowkrętarkę sieciową 280 W marki NITEO. Z kolei wyrzynarka wahadłowa 800 W dostępna jest cenie 119 złotych zamiast standardowych 179 zł.

W promocyjnej cenie znajdziemy także szlifierkę talerzową do drewna o mocy 140 W. Jej cena po obniżce to 99 złotych. W sprzedaży pojawiły się także akumulatory. Zestaw startowy marki Einhell o parametrach 18 V i 4 Ah dostaniemy w cenie 159 zł, a akumulator PXC Plus 18 V, 2,5 Ah to koszy 119 zł. Oferta promocyjna obejmuje również listwę zasilającą Tracer Powerguard Pro z pięcioma gniazdami i osobnym włącznikiem do każdego z nich. Cena przedłużacza to 84,90 zł.

