Amazon radykalnie zmienia zasady dla Polaków

Amazon radykalnie zmienia zasady dotyczące polskich sprzedawców. Chodzi o kwestie podatkowe.

Na początku sierpnia Amazon wprowadził bardzo ważną zmianę, która dotyczy wszystkich polskich sprzedawców na platformie. Chodzi o kwestie dotyczące rozliczania i potrącania podatku VAT — informuje dziennik.pl.

Amazon zmienia zasady

Do tej pory polscy sprzedawcy rozliczali się w Amazon Services Europe S.à r.l. (ASE) z siedzibą w Luksemburgu, ale od 1 sierpnia jest to już nieaktualne. Za rozliczenie odpowiada teraz Amazon EU S.à r.l. (AEU) z siedzibą w Niemczech. Ta, wydawałoby się, niewielka zmiana radykalnie wpływa na sposób rozliczania.

Od 1 sierpnia 2024 roku sprzedaż na Amazon, Fulfillment by Amazon i wszystkie inne usługi Amazon Services Europe S.à r.l. („ASE”) będą świadczone przez Amazon EU S.à r.l. („AEU”). Wszystkie umowy, polityki i warunki (w tym umowy z Amazon Payments) przechodzą z ASE na AEU. Ponadto, od 1 sierpnia 2024 roku wszystkie faktury będą wystawiane przez AEU.

- poinformował Amazon.

Co to zmienia? Przede wszystkim sposób rozliczania się z firmą. Od teraz wszystkie faktury sprzedawcy muszą wystawiać na AUE, które będzie je inaczej rozliczać. Najważniejsza nowość to automatyczne potrącanie podatku VAT w wysokości takiej, jaka jest siedziba sprzedawcy. W przypadku Polski stawka wynosi 23 proc. Dopiero po złożeniu odpowiedniej deklaracji w Urzędzie Skarbowym sprzedawcy będą mogli liczyć na zwrot podatku.

Zmiany dotyczą nie tylko Polaków. Te same reguły będą obowiązywać sprzedawców z Belgii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

