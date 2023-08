Allegro z małym, ala przydanym usprawnieniem. Wielu się ucieszy

Platforma Allegro wprowadziła nowe udogodnienia dostępne w serwisie Allegro Lokalnie. Jego użytkownicy mogą teraz odbierać kupione przedmioty w automatach paczkowych One Box.

Allegro Lokalnie, czyli serwis z ogłoszeniami wystawianymi przez okazjonalnych sprzedających, oferujących najczęściej rzeczy używane, nie jest tak popularny, jak główna, e-commerce‘owa część platformy, ale ma swoich wiernych użytkowników i przyciąga uwagę łowców okazji. Teraz z myślą o nich Allegro wprowadziło nowe udogodnienia.

Klienci Allegro Lokalnie zyskali właśnie opcję dostawy do automatów One Box. Co więcej, sprzedawcy mogą także automatycznie generować kod przesyłki dla tej metody dostawy, więc nie ma już konieczności drukowania etykiety. Wygenerowany kod wystarczy napisać na opakowaniu.

Nowe rozwiązanie to wyjście naprzeciw potrzebom okazjonalnych sprzedających, dla których drukowanie etykiet było jedną z barier sprzedaży

– tłumaczy Allegro.

Produkty zakupione na Allegro Lokalnie z dostawą do automatów One Box objęte są również pakietem Allegro Smart!, co oznacza, że kupujący nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów za dostawę. Korzystanie z One Box na Allegro Lokalnie wlicza się również do puli przesyłek, za które można odebrać benefity, m.in. kod na pobranie darmowego e-booka lub audiobooka.

Automaty Allegro One Box są już dostępne w całej Polsce – jest ich w sumie około 3 tysięcy. Maszyny stanowią nie tylko ułatwienia w wysyłce i odbiorze paczek, lecz służą także do elektrozwrotów – użytkownicy mogą wkładać do nich zużyte sprzęty elektroniczne, którym platforma daje drugie życie.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Allegro

Źródło tekstu: Allegro