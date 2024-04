Publikowanie ofert na Allegro będzie trwać dłużej

Allegro wprowadza dokładniejsze sprawdzanie ofert. Już od kilku dni działa to w przypadku tych publikowanych z pliku, ale platforma szykuje kolejne zmiany, które dotyczą także ofert wysyłanych przez formularz oraz API — informują Wirtualne Media.

Od 22 kwietnia dokładniejsze sprawdzanie ofert będzie stopniowo wprowadzane także w przypadku tych, które będą wysyłane przez formularz oraz API. Docelowo do połowy maja ma już dotyczyć wszystkich ofert, które pojawiają się w serwisie.

Przez to oferty nie będą pojawiały się już kilkanaście sekund po kliknięciu przycisku "publikuj". Teraz zajmie to kilka minut, a w skrajnych przypadkach może zająć nawet 30 minut. Maksymalny czas ma wynieść 2 godziny.

W większości przypadków zajmie nam to kilka minut. Nieco dłużej — ponad pół godziny — może zająć nam publikacja ofert, w których tworzysz nowy produkt w Katalogu produktów Allegro. Sprawdzamy, czy ma on poprawne dane i czy mamy już go w naszym Katalogu.