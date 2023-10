Allegro z nową usługą. Wystarczy 30 sekund

Allegro i Hop.City wprowadzają usługę ładowania i wymiany baterii elektrycznych jednośladów w automatach paczkowych One Box. Dzięki Swap&Go wystarczy 30 sekund, by pojazd mógł ruszyć w dalszą drogę.

Hop.City to firma, która oferuje elektryczne rowery i skutery w abonamencie. Jej głównymi klientami są dostawcy, kurierzy i pracownicy firm, którzy poruszają się po miastach na e-pojazdach. Teraz dzięki współpracy z Allegro ci użytkownicy, korzystający z elektrycznych pojazdów, będą mogli łatwo i szybko wymienić i naładować baterie w automatach One Box.

Pierwszych 6 urządzeń z usługą Swap&Go działa w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Jak podkreśla Allegro, całość została zaprojektowana i wyprodukowana w Polsce i jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na świecie.

Pomysłodawcy nowej usługi zapewniają, że usługa Swap&Go jest prosta i nie wymaga skomplikowanych działań. W automatach Allegro we wskazanej skrytce można zostawić rozładowaną i wziąć naładowaną baterię w ciągu 30 sekund.

Usługa ładowania baterii w automatach paczkowych Allegro One Box jest możliwa dzięki modułowi ładującemu opracowanemu i działającego pod kontrolą autorskiego oprogramowania Hop.City.

Moduły zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły ładować różne typy baterii – zarówno rowerowe, jak i skuterowe. Swap&Go jest usługą B2B, skierowaną m.in. do kurierów na rynku dostaw oraz pracowników w ramach flot firmowych.

Usługa, jaką stworzyliśmy, sprawia, że elektryczne rowery i skutery zyskują znacznie większy zasięg. Od lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania do skalowania flot dla rynku food delivery i corporate mobility. Wiemy jak gigantyczny problem rozwiązujemy dzięki usłudze Swap&Go. Robimy to wykorzystując istniejące urządzenia naszego partnera – Allegro, wspólnie promując mikromobilność

– przekonuje Łukasz Banach, CEO Hop.City.

Informując o Swap&Go, Allegro przypomina, że maszyny One Box od początku projektowane były jako coś więcej niż tylko automaty paczkowe, stąd pojawiają się w nich inne funkcje przydatne dla klientów, biznesu i lokalnych społeczności. Automaty One Box zostały wyposażone w czujniki jakości powietrza, są też dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, a współpraca z Hop.City jest kolejnym, nowym pomysłem na maszyny Allegro.

Zobacz: Allegro szykuje zmiany. Nie będą Ci się podobać

Zobacz: Allegro Mini Przesyłka – nowa, tania metoda dostawy Poczty Polskiej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Allegro

Źródło tekstu: Allegro