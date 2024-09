Action rzuca przydatny gadżet. Za taką cenę, żal nie kupić

Jak co środa, Action kusi promocjami tygodnia. I po raz kolejny jest w czym wybierać. Naszą uwagę przykuł sprzęt elektroniczny, który idealnie nada się do samochodu.

W tym tygodniu Action postawił na inne marki, niż ta własna. Proponuje przydatny gadżet do auta - uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową, znanej i renomowanej marki Grundig.

W ramach oferty możemy go nabyć za przysłowiowe parę złotych. W sklepach sieci Action znajdziemy go już w cenie 34,99 złotych. Cena regularna sprzętu jest 44,99 złotych. Jest to oferta z gazetki, w ramach Promocji Tygodnia. Promocyjna cena obowiązuje od 4 do 10 września.

Uchwyt na telefon z ładowarką bezprzewodową Grundig 15 W

Ładowarka Qi do użytku w samochodzie

Wysuwane ramię od 8,9 cm do 13,5 cm

Kabel USB-C w zestawie

Co prawda, większość nowych samochodów jest wyposażonych we wbudowane fabrycznie ładowarki. Ale w dalszym ciągu, dla wielu kierowców telefon montowany na uchwycie jest o wiele wygodniejszym rozwiązaniem. Za taką kwotę, nie ma co zbyt długo rozmyślać, ale wypróbować osobiście.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Action