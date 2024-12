Action przecenił urządzenia renomowanej marki. Teraz mniej niż 70 zł

Zbliża się czas świąteczny, który jest doskonałą okazją do obdarowywania najbliższych. Action doskonale sobie zdaje z tego faktu sprawę i przygotował, w swojej cotygodniowej ofercie promocyjnej, sprytne urządzenia marki Remington.

Tak atrakcyjne ceny będą obowiązywały od 4 do 10 grudnia. Jeśli chcesz podarować komuś suszarkę do włosów lub maszynkę do strzyżenia renomowanej firmy, jest to właśnie ten moment, aby wyruszyć na zakupy.

Maszynka do strzyżenia Remington Apprentice

Cena maszynki to 58,99 złotych.

Uniwersalny zestaw do przycinania włosów

Dla łatwej stylizacji w domu

Z ostrzami ze stali nierdzewnej

Maszynka do przycinania włosów i brody to gadżet, który warto mieć w swojej łazience. Dzięki temu urządzeniu marki Remington zawsze będziesz wyglądać na zadbanego.

Suszarka do włosów Remington Ionic Dry

Cena suszarki jonowej to 69,95 złotych

Do szybkiego i skutecznego suszenia włosów

Zapobiega puszeniu włosów

Suszarka jonowa

Dla wszystkich tych, którzy obiecali sobie, że zimą pójdą na basen oraz dla tych, którzy bez porannego wysuszenia włosów nie wyobrażają sobie wyjścia do pracy. Suszarka Remington wysuszy włosy błyskawicznie. Możesz wedle uznania używać przycisków i wybierać odpowiedni poziom ciepła i nadmuchu. Urządzenie ma także opcję przejścia w tryb chłodzenia.

