Corsair 2022 HXi: Zasilacze komputerowe o mocy 1000 i 1500 W

Składasz stację roboczą albo prawdziwą, potężną maszynę gamingową? Potrzebujesz mocnego zasilacza o wysokiej sprawności? Nie musisz szukać! Corsair proponuje odświeżoną, modularną serię 2022 HXi oferującą półpasywną pracę.

Porządny zasilacz to podstawa każdego zestawu komputerowego. Kupiony z głową często posłuży lata, trafiając do kolejnych naszych PCtów. Co więcej w razie ewentualnej awarii nie pociągnie za sobą innych podzespołów. No i jakby nie patrzeć stabilne napięcia mają nie lada znaczenie przy podkręcaniu (OC).

Corsair oferuje 10 lat gwarancji na swoje zasilacze

Co liczy się w zasilaczu? Oczywiście jego wnętrze! To ono przekłada się na oferowaną moc, sprawność, żywotność i kulturę pracy. Jednym z lepszych i popularniejszych producentów na rynku jest Corsair. A tak się składa, że Amerykanie odświeżyli swoje kolejne modele o wersje 2022.

Corsair 2022 HXi to dwa nowe zasilacze ATX o mocy 1000 i 1500 W. Ich wysoka sprawność do 91% potwierdzona została nie tylko certyfikatem 80 PLUS Platinum, ale również Cybenetics Platinum. Mowa o platformach z japońskimi kondensatorami 105°C, topologią LLC i przetwornikami DC-DC.

Wnętrze chłodzone jest przez 140-milimetrowe wentylatory z łożyskami typu FDB i siedmioma łopatkami. Zasilacze oferują tryb pracy półpasywnej, gdzie do pewnego pułapu obciążenia "śmigło" pozostaje wyłączone oferując absolutną ciszę. Prócz tego użytkownik może ustawić własne krzywe obrotów w programie iCUE.

Okablowanie jest w pełni modularne. Corsair zdecydował się na czarne wiązki taśmowe. Ilość wtyczek zależy od mocy zasilacza. Zaskakuje tylko brak obsługi standardu 12VHPWR, czyli wtyczek PCIe 5.0.

Corsair HX1000i oraz HX1500i 2022 trafią lada moment do sklepów. Obie jednostki objęte są 10-letnią gwarancja producenta. Sugerowane ceny w Polsce wynoszą 1099 i 1499 złotych.

Źródło zdjęć: Corsair

Źródło tekstu: oprac. własne