Redmi G 2021 - gamingowy laptop Xiaomi stał się jeszcze lepszy

Xiaomi odświeża swój laptop dla graczy Redmi G 2021 o nowe modele procesorów Intela oraz AMD.

Wiele osób może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale Xiaomi ma w swojej ofercie laptopa dla graczy. Model Xiaomi Redmi G właśnie został zaktualizowany do wersji 2021, co oznacza zastosowanie nowych procesorów Intela oraz AMD.

Redmi G 2021 - laptop dla graczy Xiaomi

Nowa wersja laptopa wyposażona jest w nietypowy ekran o przekątnej 16,1 cala z odświeżaniem na poziomie 144 Hz, które jest niezwykle ważne z perspektywy wielu graczy. Do wyboru są dwa procesory: Intel Core i5-11260H z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050 oraz AMD Ryzen 7 5800 z grafiką GeForce RTX 3060. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM, 512 GB na dysku SSD, a także WiFi 6, ładowanie przez USB-C, podświetlana klawiatura oraz system chłodzenia Xiaomi Hurricane Cooling 3.0 z dwoma dużymi wentylatorami. Model z Intelem ma w zestawie ładowarkę 180 W. Z kolei wariant z AMD wymaga ładowarki 230 W.

Xiaomi Redmi G 2021 działa na systemie operacyjnym Windows 10, ale jest gotowy na aktualizację do Windowsa 11. Laptop kosztuje 5699 CNY w wersji z procesorem Intela (około 3500 zł) oraz 6999 CNY w zestawie z Ryzenem 7 5800 (około 4300 zł). Na ten moment komputer jest dostępny jedynie w Chinach. Xiaomi nie zdradziło czy, a jeśli tak, to kiedy urządzenie trafi na pozostałe rynki, w tym także do Polski.

