Thermomix i Dyson w grupie wstydu. Psują się szokująco często

Najbardziej ikoniczny sprzęt AGD, roboty Thermomix i odkurzacze Dyson, wcale nie jest tym najtrwalszym. Wprost przeciwnie, statystycznie ma psuć się zaskakująco często, choć są też plusy.

Nie od dziś wiadomo. że sprzęt AGD rzadko wymieniany jest w pogoni za nowinkami. Nowy kupujemy zazwyczaj przy przeprowadzce, no i oczywiście w przypadku poważnych awarii. Jak jest z tym ostatnim, postanowili sprawdzić dziennikarze konsumenckiego magazynu „60 Millions de consommateurs”. Co niektórych pewnie zaskoczy, jak się okazuje, powszechnie hołdowana marka wcale nie gwarantuje najdłuższej żywotności.

W ramach analizy przepytano grupę 6000 francuskich konsumentów o doświadczenia z poszczególnymi markami i ich urządzeniami, biorąc pod uwagę tylko sprzęt młodszy niż 10 lat. Dobra wiadomość jest taka, że względem analogicznej kampanii z roku 2021, szacowany współczynnik niezawodności wzrósł do 88 proc., z poziomu 84,8 proc. Gorsza, że w opinii autorów badania inwestycja w droższy sprzęt renomowanej marki nie zawsze okazuje się gwarancją niezawodności.

Znane logo nie jest gwarancją niezawodności

Jak czytamy w raporcie, rozczarowujące są wyniki kultowych marek Vorwerk, producenta urządzenia Thermomix, oraz Dyson, znanego z drogich odkurzaczy. Współczynnik awaryjności w przypadku obydwu firm oceniono na ponad 20 proc. Dodajmy, podobnie wypadł też Arthur Martin, należący do Grupy Electrolux, choć tu z kolei w segmencie pralek i zmywarek.

Eksperci dodają jednak, że oceny respondentów mogą być nieco tendencyjne, a przyczyną takiego stanu rzeczy jest sposób eksploatacji. Zauważono, że osoby inwestujące w topowe AGD z dużą dozą prawdopodobieństwa korzystają ze swych urządzeń intensywniej niż ci, którzy biorą pierwszy produkt z brzegu.

Nasze badania wskazują, że ponad połowa odkurzaczy pionowych jest używanych codziennie, w porównaniu do 30 proc. w przypadku klasycznych konstrukcji na kółkach, co może częściowo tłumaczyć rozbieżność wyników

– mówi Camille Beurdeley, dyrektor Grupy Marek Sprzętu Domowego (Gifam).

Dostępność części zamiennych to inna sprawa

Ale niezawodność to tylko jedna strona medalu. Równie ważna jest dostępność części zamiennych, a pod tym względem, co podkreślono, marki premium wiodą zdecydowany prym. Wprawdzie nie zawsze wynika to z polityki samych producentów, ale mnogość dostępnych zamienników mocno ułatwia ewentualny serwis.

Na przykład Dyson, po nowelizacji polityki napraw w październiku 2022 roku, zapewnia aż 13-letni okres dostępności komponentów. Wcześniej tak słodko nie było, jednak w odwodzie pozostawały liczne części nieautoryzowane. Nie gorzej wypada Thermomix. Dla kontrastu Lidl zapewnia części do urządzeń SilverCrest, w tym do kultowych Lidlomixów, ponoć tylko przez 3 lata.

