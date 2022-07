Procesory Intel Raptor Lake-S zaoferują do 28% więcej FPS w grach

Intel będzie jeszcze lepszym wyborem dla graczy? Procesory z serii Raptor Lake-S zaoferują zauważalnie większą wydajność w grach. Niestety będą mieć też pewną sporą wadę - wysoki pobór mocy.

Lada moment na rynku mają zadebiutować podzespoły komputerowe nowej generacji. Mowa o kartach graficznych AMD Radeon RX 7000, NVIDIA GeForce RTX 4000 oraz Intel ARC Alchemist, ale również procesorach AMD Ryzen 7000 oraz Intel Raptor Lake-S. Nastąpi to w najbliższych miesiącach.

Intel Raptor Lake-S trafią do sklepów w październiku

Nikogo więc nie powinno dziwić, że w sieci pojawia się coraz więcej przecieków dotyczących specyfikacji, wydajności i cen nadciągających produktów. Ledwie w zeszłym tygodniu pisaliśmy o Intel Core i9-13900K i jego wynikach w programach syntetycznych, a teraz przyszła pora na wydajność w grach.

Intel Core i9-13900K to 24-rdzeniowy i 32-wątkowy procesor, który może pochwalić się zegarem bazowym 3,0 GHz i do 5,4 - 5,7 GHz w trybie Turbo. Jest to ten sam egzemplarz co ostatnio, czyli w wersji QS. Są to jednak CPU przeważnie identyczne do wersji konsumenckich trafiających do sklepów.

Chiński recenzent o pseudonimie "Extreme Player" korzystał z platformy opartej na płycie głównej ASUS ROG Z690 Extreme, 32 GB pamięci RAM typu DDR5 6400 MT/s oraz karty graficznej MSI GeForce RTX 3090 Ti SUPRIM X. Całość podpięta do zasilacza o mocy 1500 W.

Do testów posłużyły popularne gry, takie jak Horizon-Zero Dawn, Red Dead Redemption 2, FarCry 6, Forza Horizon 5, Monster Hunter: Rise czy PUBG. Nie zabrakło też jednak Final Fantasy XIV: Endwalker, Counter-Strike: Global Offensive oraz benchmarka 3DMark w scenariuszach Time Spy i Firestrike.

Jak łatwo się domyślić flagowiec z rodziny Intel Raptor Lake-S jest wydajniejszy od swojego odpowiednika z serii Intel Alder Lake-S we wszystkich testach. Największy skok widać w testach typowo obciążających procesor (np. 3DMark w scenariuszu Physics) oraz w przypadku minimalnych klatek na sekundę w grach, które zależnie od rozdzielczości są od 11% do 28% wyższe.

Nigdy jednak nie może być zbyt dobrze. Dołożenie aż ośmiu rdzeni skutkuje wyższym poborem mocy, nawet o 44 W. Wszystko zależy od konkretnej gry i używanej rozdzielczości.

Premiera procesorów Intel Raptor Lake-S nastąpi jeszcze w tym roku. Najbardziej prawdopodobny termin to prezentacja we wrześniu i sklepowy debiut w październiku. 13. generacja nadal będzie korzystać z gniazda Intel LGA 1700, a więc wymiana płyt głównych nie będzie konieczna.

