Podłączasz kartę graficzną? Ten producent rekomenduje do tego suszarkę

Firma Seasonic rekomenduje użycie suszarki do podłączenia karty graficznej. Chociaż brzmi to absurdalnie, to ma sens.

Podłączenie karty graficznej nie wydaje się trudne. Wystarczy tak naprawdę wpiąć ją w slot PCIe, przykręcić, podłączyć zasilanie i w przypadku cięższych modeli zamontować wspornik, aby zacząć z niej korzystać.

Jednak przypadki spalenia wtyczek 12VHPWR, które często wynikały z winy samych użytkowników, pokazują, że da się to zrobić źle. Aby uniknąć problemów, firma Seasonic rekomenduje użycie suszarki.

Suszarka do montażu karty graficznej

W jakim celu miałaby być użyta suszarka? Do delikatnego zagięcia przewodów zasilania z wtyczkami 12VHPWR oraz 12V-2×6. Firma Seasonic rekomenduje, aby kabel zasilania miał co najmniej 35 mm wolnej przestrzeni między kartą a bokiem obudowy, ale jeśli nie jest to możliwe, to pomocne może okazać się źródło delikatnego ciepła. Na przykład suszarka.

Jeśli nie mamy wystarczająco dużo miejsca w obudowie, to firma Seasonic zaleca, aby kabel wygiąć. Według oficjalnej instrukcji powinniśmy wyjąć przewód zasilania, a następnie ogrzać go (np. suszarką) i delikatnie wygiąć. Gdy już to zrobimy, to dopiero wtedy wtyczka ponownie powinna zostać wpięta w kartę graficzną.

Firma zaleca też, aby upewnić się, że wtyczka została odpowiednio włożona w złącze. Wyginania przewodów nie powinniśmy wykonywać z podłączonym zasilaniem.

