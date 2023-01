Odśnieżarki akumulatorowe Stiga pozwolą zimą zadbać o wygląd ogrodu

Zimowa aura okazać się dużym wyzwaniem dla ogrodów i innych przestrzeni na zewnątrz. W ich pielęgnacji mogą pomóc odśnieżarki akumulatorowe firmy Stiga, dzieki którym można się wygodnie pozbyć śniegu zalegajacego na podjazdach, ścieżkach czy tarasach bez ich uszkadzania.

Opady śniegu nie zawsze muszą być obfite, aby stwarzały niedogodności – szczególnie wtedy, gdy towarzyszy im gołoledź lub mokra i ciężka breja. Podczas dużych opadów zachodzi ryzyko zablokowania drzwi czy bram garażowych. Kiedy śnieg zamienia się w lód, na podjazdach i chodnikach często stosujemy sól, która może okazać się szkodliwa dla trawnika, roślin, a także domowych pupili. Sól może pozostawać w glebie przez lata, niszcząc przy tym trawę i inne rośliny.

Odśnieżarka do małych ogródków i podwórek

Stiga ST 300e to intuicyjna w obsłudze i wygodna, automatyczna odśnieżarka, która może być idealnym towarzyszem do odśnieżania niewielkich przestrzeni na zewnątrz. Odśnieża do 15 centymetrów świeżej pokrywy śnieżnej, dzięki czemu sprawdzi się do usunięcia śniegu z patio, ścieżek czy schodów, utrzymując je bezpiecznymi i wolnymi od śniegu. Urządzenie zasilane jest akumulatorem ePower 48V, zapewniającym maksymalną wydajność w temperaturze do -20°C.

Odśnieżarka jest wytrzymała i niezawodna, a przy tym intuicyjna i prosta w obsłudze: włóż naładowany akumulator, złap za wygodny uchwyt i włącz. Teleskopową konstrukcję można dostosować do wzrostu użytkownika, podobnie jak kierunek wyrzutu śniegu. A to wszystko od 1309 zł.

Odśnieżarka do większych przestrzeni i dłuższych sesji

Duże przestrzenie na zewnątrz wymagają uwagi przez cały rok, a podczas zimy może pomóc odśnieżarka Stiga ST 700e. Jest ona zasilana przez system dwóch akumulatorów, zdolny do współdziałania dwóch różnych ogniw ePower o różnym pojemnościach (od 4 do 7,5 Ah), pozwalając na maksymalne wykorzystanie mocy i dłuższy czas pracy. Urządzenie jest też intuicyjne w obsłudze, lekkie i łatwe w ładowaniu. Przydać się może do odśnieżania podjazdów, chodników, tarasów i ogrodów.

Jasne podświetlenie LED zapewnia dobrą widoczność nawet po zmroku lub podczas gorszej pogody. Wygodny uchwyt zapewnia maksymalny komfort i łatwość obsługi, a kierunek wyrzucanego śniegu można łatwo zmieniać za pomocą regulowanego komina. Dzięki temu zyskujemy pełną kontrolę nad miejscem, gdzie wyląduje wyrzucany śnieg, otrzymując tym samym komfortowy dostęp do drzwi, bram garażowych, a także pozostaniemy w zgodzie z sąsiadami. Składany uchwyt ułatwia przechowywanie urządzenia poza zimowym sezonem, nie zabierając przy tym wiele miejsca.

Odśnieżarka Stiga ST 700e kosztuje w sklepie na www.stiga.pl 2244 zł lub 3180 zł w zestawie z akumulatorem 4 Ah i ładowarką.

Źródło zdjęć: Stiga

Źródło tekstu: Stiga