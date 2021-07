Sony LSPX-S3 to szklany głośnik do każdego wnętrza

Sony LSPX-S3 to elegancko wyglądający głośnik, który harmonizuje z każdym wnętrzem. Szklana jednostka wysokotonowa zapewnia donośny, krystalicznie czysty dźwięk, a łagodne, migoczące oświetlenie stwarza przytulną atmosferę.

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie do oferty nowego modelu bezprzewodowego, szklanego głośnika LSPX-S3. Dzięki jednostce wysokotonowej ze szkła organicznego i trybowi płomienia świecy pozwala on idealnie połączyć dźwięk z oświetleniem i błyskawicznie stworzyć przytulną atmosferę w każdym zakątku domu.

Kryształowo czysty dźwięk

Minimalistyczny, elegancki głośnik przenośny LSPX-S3 jest pomyślany jako źródło dźwięku o wyjątkowej jakości. Zastosowano w nim technologię Advanced Vertical Drive z trzema siłownikami połączonymi ze szkłem organicznym. Wprawiają one szkło w wibrację, zmieniając je w jednostkę wysokotonową, emitującą dźwięk we wszystkie strony. Wykonana ze szkła organicznego jednostka wysokotonowa w głośniku LSPX-S3 mocno i czysto odtwarza tony wysokie. Rozprzestrzeniający się we wszystkich kierunkach dźwięk wypełnia każdy zakątek pomieszczenia, tworząc przytulną atmosferę.

Elementami głośnika LSPX-S3 są także 46-milimetrowy przetwornik średniotonowy, który zapewnia zrównoważony środek pasma, oraz membrana bierna wzmacniająca niskie dźwięki. Aby dodać więcej basu, można włączyć tryb „Bass Boost” w aplikacji Sony | Music Center. Głośnik LSPX-S3 współpracuje z urządzeniami z łączem Bluetooth, a dzięki technologii LDAC zapewnia wysoką jakość przesyłanego dźwięku.

Dwa szklane głośniki można połączyć w parę stereo, w której każde z urządzeń pozwala odtwarzać lewy lub prawy kanał dźwięku.

W harmonii z każdym wnętrzem

Elegancka stylistyka głośnika harmonizuje z domowym wnętrzem zarówno o poranku, jak i wieczorem, gdy urządzenie napełnia salon łagodnym światłem. Podstawa ma kolor mineralnego srebra i satynowane wykończenie, a jej spód jest wykonany z tkaniny. Subtelny wygląd, gładka powierzchnia i metalowe wykończenie o wysokiej jakości to gwarancja, że głośnik LSPX-S3 będzie pasował do każdego pokoju.

Rozjaśnić noc

Aby wprowadzić w domowym wnętrzu jeszcze milszą atmosferę, można włączyć tryb płomienia świecy. Głośnik emituje wtedy łagodne światło imitujące płomień świecy, jasne do ogólnego użytku lub delikatne na wieczorny relaks. Można nawet zsynchronizować pulsowanie światła z rytmem muzyki. Użytkownik głośnika LSPX-S3 ma do wyboru cztery tryby świecenia i 32 poziomy jasności. Aby dostosować jasność do nastroju i sytuacji, wystarczy przesunąć palcem po czujniku dotykowym.

Szklany głośnik będzie wymarzonym towarzyszem wieczoru, pozwalającym odprężyć się przy muzyce i stonowanym świetle. Jest nawet wyposażony w wyłącznik czasowy, pozwalający usnąć przy ulubionej muzyce. Wbudowany mikrofon umożliwia natomiast prowadzenie rozmów telefonicznych z dowolnego miejsca w mieszkaniu, dzięki czemu praca z domu staje się przyjemniejsza.

Głośnik LSPX-S3 jest mały i kompaktowy. Ma akumulator na 8 godzin odtwarzania i funkcję ładowania przez port USB Type-C. Można zabrać go ze sobą, by wnieść w nowe miejsce światło, muzykę i nastrój.

Ekologiczny projekt

Projektanci głośnika zatroszczyli się nie tylko o styl, lecz i środowisko naturalne. Opakowanie urządzenia zawiera niespełna 10 procent plastiku. Firma Sony stara się w ten sposób ograniczać wpływ swoich produktów i działań na środowisko naturalne. Produkt nie jest przeznaczony do oświetlania domowych pomieszczeń.

Głośnik LSPX-S3 trafi do sprzedaży w sierpniu 2021 roku.

