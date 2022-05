Samsung wymiata: wprowadza soundbary z bezprzewodowym Dolby Atmos

Bezprzewodowy Dolby Atmos to nowa funkcja, która debiutuje w tegorocznej serii soundbarów firmy Samsung. Urządzenia z topowej linii Q-Seria wchodzą na polski rynek równoległe z linią Ultra Slim, która wyróżnia się smukłą formą.

Tegoroczna Q-Seria obejmuje pięć modeli: Q990B, Q930B, Q800B, Q700A, Q600A i Q60B. Najwyższym modelem Q-Serii jest Q990B, który oferuje wielokanałowy dźwięk przestrzenny w formacie 11.1.4.

Soundbary z designerskiej serii Ultra Slim to dwa modele: S800B i S801B.

Wszystkie modele z Q-serii oraz Ultra Slim współpracują z funkcją Q-Symphony, która potęguje wrażenie dźwięku przestrzennego, łącząc głośniki soundbara z głośnikami telewizorów Samsung.

Bezprzewodowy Dolby Atmos

W tym roku w Q-Serii wykorzystana została po raz pierwszy funkcja bezprzewodowego Dolby Atmos. Dzięki niej można zapomnieć o plątaninie kabli wokół sprzętów. Funkcja pozwala połączyć soundbar bezprzewodowo z telewizorem i w pełni korzystać z zalet Dolby Atmos. Do działania potrzebne jest Wi-Fi i wybrane telewizory Samsung z 2022 roku.

Przestrzenne brzmienie zagwarantuje także wielokanałowy dźwięk 11.1.4, dostępny w najwyższym modelu Q-Serii – Q990B. Scenę dźwiękową tworzą w nim: 11 kanałów równomiernie rozprowadzających dźwięk, 1 kanał niskotonowy i 4 kanały skierowane ku górze.

Uzupełnieniem możliwości Q-Serii jest funkcja Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni. Sprawia ona, że soundbar automatycznie rozpoznaje otoczenie, w którym się znajduje i odbiera dane na temat akustyki w zakresie tonów średnich i wysokich. Następnie dostosowuje zasięg i ton dźwięku tak, by dopasować się do miejsca, w którym go ustawimy.

Kolejnym udogodnieniem w Q-Serii jest Tryb Gry Pro, optymalizujący dźwięk pod kątem gier na konsole. Odpowiednie brzmienie zapewniają głośniki skierowane do góry, technologia Samsung Acoustic Beam oraz mocnym bas. Soundbar automatycznie synchronizuje się z telewizorem i włącza Tryb Gry Pro od razu po uruchomieniu konsoli.

Soundbary z Q-Serii w połączeniu z telewizorami Neo QLED, QLED oraz Crystal UHD pozwalają skorzystać z technologii Q-Symphony. Dzięki niej głośniki telewizora łączą się i są jednocześnie stosowane z głośnikami soundbara, zapewniając wzmocniony dźwięk.

Soundbary Ultra Slim

W tym roku na rynku debiutują soundbary z serii Ultra Slim, która obejmuje dwa modele: S800B i S801B. Ich wyznacznikiem są obudowy o głębokości zaledwie 4 cm. Soundbary zostały zaprojektowane tak, by idealnie wkomponować się w przestrzeń pod telewizorem, nie przytłaczając przy tym wnętrza.

Również modele Ultra Slim pozwalają korzystać z bezprzewodowego Dolby Atmos. Za wrażenia dźwiękowe odpowiada ponadto dźwięk przestrzenny w układzie 3.1.2. Soundbary oferują także funkcje charakterystyczne dla Q-Serii – czyli technologię Q-Symphony oraz funkcję Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni.

